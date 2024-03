«Le monde a besoin du drag»

The queen is back! L'icône drag américaine Sasha Velour fera escale à Genève le 5 avril sur la scène du Théâtre du Léman, avec son tout nouveau spectacle, The Big Reveal Live Show. Présentation d'un phénomène.

Deux après la tournée européenne de Smoke and Mirrors, la drag queen américaine Sasha Velour est de retour en Suisse avec un nouveau show, tiré du livre qu’elle a publié l’an dernier: The Big Reveal, un «manifeste drag» génialement illustré par Velour herself. L’ouvrage tresse éléments autobiographiques, réflexions sur la culture drag et son pouvoir subversif et galerie de portraits des grandes figures queer qui ont façonné son histoire.

L’artiste genderfluid de 36 ans s’est faite connaître en participant à la 9e saison de RuPaul’s Drag Race en 2017, se hissant à la première place du show télévisé américain. Artiste multicartes, elle est également illustratrice et designer graphique, et travaille dans le domaine de l’édition. Son nom de drag est l’association de son surnom et du mot anglais «velour», qui désigne le velours synthétique, bon marché – un clin d’œil à la culture drag underground et ses costumes féériques faits de trois bouts de ficelles.

The Big Reveal Live Show se veut donc un hommage flamboyant à la culture drag à travers les époques, avec une nouvelle série de costumes tous plus abracadabrants les uns que les autres, signés cette fois encore du célèbre designer américano-péruvien Diego Montoya – «la botte secrète de chaque grande drag queen» –, selon Vogue.

Mais Sasha Velour promet également un spectacle à la tonalité politique, qui aborde les questions de genre, l’activisme queer et le retour de bâton que subissent aujourd’hui les communautés drag et LGBTIQ+ dans les grandes démocraties occidentales. «Le drag est une expression artistique. C’est un droit et cela aide les gens. Cela a sauvé ma vie à de nombreuses reprises, et m’a permis de me connecter plus profondément à mon histoire et ma communauté», déclarait l’artiste au magazine américain The Bay Area Reporter lors de sa tournée américaine en 2023. Et de résumer: «Le monde a besoin du drag».

Joignant le geste à la parole, l’icône drag invite kings et queens à la rejoindre sur scène en guest stars à chaque étape de sa tournée pour leur faire profiter de sa lumière. Lors de sa venue à Genève, c’est l’adorable Moon, qui avait fait un passage remarqué dans la saison 2 de Drag Race France l’an dernier, qui aura cet honneur.