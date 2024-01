May December, trouble jeu de miroir

Inspiré d’une histoire vraie d’abus sur mineur, le face à face d’un duo hollywoodien glamour réveille un sombre et lourd passé. Des places à gagner!

Notamment auteur du passionnant Carol, en 2015, Todd Haynes revient avec May December, drame psychologique à la fois glauque et sulfureux. Il est porté par Natalie Portman (Elizabeth) et Julianne Moore (Gracie). La première, actrice célèbre, convainc la seconde, star déchue, de la rencontrer pour mieux l’interpréter dans un film qu’elle va tourner prochainement.

Fascinée par Gracie, Elizabeth débarque dans la famille, et va s’immiscer dans l’intimité de cette femme mystérieuse et de son jeune mari, Joe (Charles Melton). Approfondissant ses recherches pour être au plus près de son personnage, elle ne se rend pas compte des bouleversements qu’elle provoque en remuant un lourd passé.

Fait divers retentissant

Le scénario de May December est inspiré d’une affaire qui avait fait les choux gras de la presse à scandale, dans les années 1990: l’affaire Mary Kay Letourneau. Une enseignante avait entretenu une relation amoureuse avec un élève de 13 ans, relation qui l’avait envoyée derrière les barreaux. À sa sortie de prison, elle avait fini par épouser son amant, désormais majeur.

Dans ce thriller original et théâtral, qui vaut surtout par la prestation de ses deux têtes d’affiche, Todd Haynes propose une réflexion sur le jeu de miroir trouble entre la comédienne et son rôle, dans lequel elle se perd petit à petit.