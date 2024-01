«Optimiste malgré un monde chaotique»

Sandrine Cina est cofondatrice et directrice de l'association Be You Network, ainsi que de BØWIE, un programme pionnier qui soutient les créateur·ice·x·s queers et féministes dans les domaines sociaux, entrepreneuriaux et artistiques.

Ma vertu queer préférée

L’apprentissage de l’acceptation de soi et la célébration de l’unicité de chaque individu, en constante évolution au sein de notre communauté.

Le principal trait de mon caractère

La curiosité et la soif de connaissances. Je suis toujours avide d’apprendre de nouvelles choses.

Mes héro·ïne·x·s dans la vie réelle

Toutes les personnes qui, à leur manière, luttent pour la justice et l’égalité.

Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence

Les erreurs faites en apprenant et en grandissant.

Mes peintres favori·te·x·s

Les artistes de la BØWIE Gallery bien sûr!

Les personnages historiques que je méprise le plus

Ceux qui ont abusé de leur pouvoir pour opprimer les autres.

Mon principal défaut

Parfois trop réticente à me montrer vulnérable… Mais j’essaie de m’améliorer!

Mon état d’esprit actuel

Optimiste malgré un monde chaotique. Je crois en notre capacité collective à trouver des solutions.

Mon occupation préférée

Explorer les nouvelles technologies. Je suis fascinée par la façon dont elles ouvrent de nouvelles possibilités et amènent de nouveaux défis.

Le don de la nature que je voudrais avoir

Le pouvoir de garantir que les personnes que j’aime soient toujours pleinement safe et heureux·ses.

Pour en savoir plus: www.bowiecreators.com