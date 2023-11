Mon rêve de bonheur: une communauté autogérée!

Journaliste, autrice, animatrice de deux podcasts féministes à succès, Victoire Tuaillon travaille d’arrache-pied pour faire advenir la révolution de l’intime. Ses armes: le dialogue…et l’amour!

La qualité que je préfère chez un homme

Sa grâce

La qualité que je préfère chez une femme

Sa virilité

Le principal trait de mon caractère

La générosité, m’a-t-on dit un jour. C’était une soirée dans mon petit studio, la musique s’est arrêtée brusquement, alors pour nous occuper, une amie a dit: on fait tous·tes·x un compliment à la personne qui se trouve à notre gauche (on devrait toujours faire ça).

Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

Ielles sont capables de me recadrer vigoureusement. Une amie à qui je racontais une embrouille avec une écrivaine, à qui j’avais écrit quelque chose d’assez méchant, m’a ordonné de lui envoyer une lettre d’excuse. Ce que j’ai fait.

Mon rêve de bonheur

Une communauté autogérée dans un château ou un couvent qui servirait de bâtiment commun, autour duquel on aurait chacun·e·x un espace de vie indépendant. Il y aurait des animaux, un potager, on ne cesserait d’apprendre les un·e·x·s des autres, les enfants y seraient heureux, on développerait d’exceptionnelles compétences de résolution de conflits et de démocratie concrète.

L’oiseau que je préfère

Le Vogelkop Bowerbird en Papouasie Nouvelle-Guinée, qui construit des huttes immenses en brindilles et les décore avec des pétales et des baies pour séduire les femelles. Ça lui prend des semaines, et elles viennent y faire un tour avant de s’envoler si elles jugent que ce n’est pas assez joli.

Mon occupation préférée

Faire des plannings et des listes afin de garder du temps pour ce qui compte: dormir, bien manger, faire du sport, méditer, savourer la présence des gens que j’aime, m’informer, lire et voir des films.

Le pays où je désirerais vivre

La France en mieux.

Mes héro·ïne·x·s dans la vie réelle

Les activistes iranien·ne·x·s du mouvement Femme, vie, liberté: ces lycéen·ne·x·s qui risquent leur vie en sortant manifester dans la rue, ces journalistes emprisonné·e·x·s pendant des mois et toutes les personnes qui les aident.

Ma devise favorite

Toutes les choses ont une fin, sauf les saucisses qui en ont deux.