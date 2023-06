«Aucun défaut, sauf le perfectionnisme»

Drag king, Luigi a présenté sa première création, Luigi Ego Mania, au Théâtre de l'Usine de Genève en avril, et continue de performer régulièrement dans la région. Des posters à son effigie sont actuellement exposés au Phare, bar incontournable de la cité de Calvin.

La qualité que je préfère chez un homme

Qu’il soit fan de moi et me donne ses habits. La dévotion par solidarité, donc.

La qualité que je préfère chez une femme

La non-hésitation à m’approcher, qu’elle me paie un verre sans trembler. La courtoisie, donc.

Le principal trait de mon caractère

Personne ne le dit, mais je suis quelqu’un de très subtil et délicat à l’intérieur. Bon, je suis certes un gros forceur.

Mon principal défaut

Aucun défaut, sauf le perfectionnisme. C’est pour ça que je m’améliore constamment.

Mon occupation préférée

J’apprécie tout ce qui touche au head-banging, mais malheureusement la résistance de mes cervicales limite ces moments de bonheur.

La couleur que je préfère

C’est le rouge, depuis toujours. Le rouge comme le feu, comme le sang, comme la passion. Je suis Franco-Italien d’origine tout de même.

Mes compositeur·trice·x·s préféré·e·x·s

Je suis très admiratif du label SinclaireStyle, spécialisé dans l’eurobeat. Ses musiques sont une source d’inspiration constante pour moi.

Mon état d’esprit actuel

Là, tout de suite, je me sens prêt à conquérir le monde du show, puisque c’est mon destin de star.

Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence

Quand on me genre au féminin, car on n’a pas compris que c’est moi qui avait les plus grosses. Je comprends, les lunettes coûtent cher ici.

Ma devise favorite

Carpe diem, on ne vit qu’une fois, you only live once. Faut tout donner d’un coup quoi.

Pour suivre ses activités sur Instagram: @luigithesubmissivemacho