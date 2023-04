Deux mondes face à face

Avec O Acidente, premier film prometteur, le réalisateur brésilien Buno Carboni sonde les divisions qui agitent son pays à travers un bien étrange fait divers. À découvrir exclusivement en streaming VOD.

Jeune traductrice à la voix douce, Joana vit à Porto Alegre avec sa compagne Cecilia. Alors qu’elle se rend à vélo à une conférence, une voiture manque de la renverser, mais n’en continue pas moins sa route, sans le moindre égard pour la cycliste. Choquée par ce comportement, celle-ci tente d’obtenir une explication en se plaçant devant la voiture, forcée de s’arrêter au feu rouge suivant.

Bizarrement, au lieu de lui parler, la conductrice presse l’accélérateur et traîne sur quelques mètres Joana qui s’accroche au capot, avant de retomber sur la chaussée. Heureusement indemne, la jeune femme décide de cacher cet étrange accident à Cecilia, avant de découvrir une vidéo sur YouTube. Tout a été filmé par Maicon, le fils de la conductrice, Elaine, qui l’a mis en ligne. C’est ainsi que Joana rencontre l’adolescent, décide de s’impliquer peu à peu dans la vie de cette famille et se retrouve en pleine bagarre entre Elaine et Cléber, son ex-mari.

Miroir du Brésil d’aujourd’hui

Premier film prometteur du cinéaste brésilien Bruno Carboni, porté par l’excellente Carol Martins, O Acidente va évidemment au-delà du fait divers réel qui l’a inspiré. En mettant face à face deux mondes, l’un progressiste et l’autre traditionaliste, il se veut le miroir du Brésil d’aujourd’hui et des divisions qui agitent la société. À la faveur d’un scénario subtil et d’une mise en scène sensible, il évoque une réconciliation possible en laissant place au dialogue.