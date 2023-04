Les ouvrages queer d’avril

Chaque mois, Payot Libraire met en avant des titres queer. Au programme pour ce numéro, deux ouvrages proposés par Payot Sierre.

Une histoire des produits menstruels, Jeanne Guien, Divergences

Sociologie – Jeanne Guien n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit de raconter l’histoire de nos objets. Son précédent titre, Le consumérisme à travers ses objets, avait déjà mis en lumière les mécanismes cachés de notre société de (sur)consommation. Cette fois elle s’intéresse au cycle menstruel, et plus particulièrement aux différents produits que les sociétés consuméristes proposent aux femmes pour les «soulager». Loin d’être anecdotique, le fait d’associer systématiquement des produits marchands aux fonctions biologiques participe au dressage des corps, et surtout au dressage des corps féminins. Cette association crée un standard que l’on doit respecter, au risque d’être mis à part de la société. En se concentrant sur trois objets: les serviettes jetables, les tampons jetables et les applications de monitoring des règles, l’auteure dresse un panorama historique complet et critique de la culture menstruelle dominante dans notre société. Un livre à mettre entre toutes les mains! MR



La grossesse de M. Hiyama, Eri Sakai, Akata

Manga – Les thématiques actuelles semblent chères au cœur d’Eri Sakai, on les retrouve tout au long de ses œuvres. Ici, la mangaka propose ce postulat de base: depuis plusieurs années, les hommes cisgenres peuvent tomber enceints. Elle interroge la société d’aujourd’hui de manière légère, mais toujours juste. Dans ce manga qui se déguste avec douceur, on prend plaisir à suivre la vie d’un homme alors qu’il vient d’apprendre l’«heureuse» – et totalement inattendue – nouvelle, et qu’il décide de mener cette grossesse à terme… CT