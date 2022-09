Moonage Daydream, hommage fascinant à David Bowie

Oubliez le biopic classique, linéaire, les commentaires off. La seule voix ou presque qu’on entend, est celle du héros dans Moonage Daydream. Consacrée à David Bowie, l’œuvre en forme d’odyssée cinématographique nous immerge pendant 2h20 dans le monde, l’art et la musique du génie anglais.

Né à Londres en 1947, icône pop hors norme affirmant sa bisexualité, transformiste génial et ambigu aux mille visages, créateur en 1972 de Ziggy Stardust, son célèbre double aux cheveux orange, aux tenues futuristes et androgynes, Bowie a influencé la culture durant plus de 50 ans. Il continue depuis sa mort le 10 janvier 2016, à 69 ans, et le fera encore bien au-delà.

Le film, qui lui rend un hommage captivant, est signé de l’Américain Brett Morgen, auteur de l’excellent opus sur la star du groupe Nirvana, Kurt Cobain, Montage of Heck. C’est le premier réalisateur, apprend-on, à avoir été autorisé par les légataires de Bowie à ouvrir les millions d’archives, dont des dessins rares, des carnets et des enregistrements. Un travail gigantesque pour un métrage qui lui a pris cinq ans et dont la sortie a été retardée par une crise cardiaque et la pandémie de Covid.

Tout commence dans l’espace

Ce documentaire dont Morgen fait anarchiquement exploser le cadre même s’il suit peu ou prou chronologiquement la carrière de son cultissime protagoniste, commence dans l’espace. Il fait ainsi écho à son look d’extraterrestre et à ses chansons cosmiques comme Space Oddity, ou Life on Mars?

S’intéressant particulièrement au côté précurseur de Bowie, Morgen met en évidence ses délirantes performances, ses concerts hallucinants, ses apparitions acérées à la télévision et son talent de peintre expressionniste. Admirateur inconditionnel de la star, il sait toutefois ne pas tomber dans l’hagiographie, évitant de passer sous silence ses addictions en montrant son visage creusé et ses reniflements caractéristiques.

Foisonnant de musique, de couleurs, d’images, d’interviews, cet opus éclaté, va sans nul doute fasciner les fans du charismatique artiste. Mais également celles et ceux qui le sont moins, leur donnant peut-être même très envie de (ré)écouter les albums de la mythique star britannique. Et pourquoi pas celui dont est tirée Moonage Daydream?

Sortie mercredi 14 septembre dans les salles de Suisse romande.