L’Ukraine remporte l’Eurovision

Samedi 15 mai se jouait la finale de l’Eurovision, au Pala Olimpico de Turin. Grand favori du concours, le groupe Ukrainien Kalush Orchestra l’a emporté haut la main avec un total de 631 points, grâce à un fort soutien du public, ainsi qu’au suffrage des pays d’Europe de l’Est. Le trio de tête est complété par le Britannique Sam Ryder (466 points) et l’Espagnole Chanel (459 points). La Suisse, représentée par le chanteur appenzellois Marius Bear, a fini dix-septième.

L’année a été marquée par un contenu particulièrement politique, dans une compétition qui d’habitude verrouille ce type de discours. Ainsi, le chanteur du Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, a scandé le message suivant à la fin de sa prestation: «S’il vous plaît, aidez l’Ukraine et Marioupol! Aidez Azovstal». L’Union européenne de Radio-Télévision (UER), organisatrice de l’évènement, a réagi: «Nous comprenons les sentiments profonds autour de l’Ukraine dans ce contexte et considérons que les commentaires du Kalush Orchestra et d’autres artistes exprimant leur soutien au peuple ukrainien sont de nature humanitaire plus que politique». A noter que la Russie a été exclue du concours européen au lendemain de son invasion du 24 février.

La tradition veut que ce soit maintenant à l’Ukraine d’organiser la prochaine édition du concours de chant, ce que le chanteur victorieux appelle de ces mots, pour «une Ukraine nouvelle, intégrée, développée et florissante».

Retrouvez notre livetweet ici