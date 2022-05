Ainsi soit’L, un festival exclusivement féminin

Le AINSI SOIT’L fait son retour au Casino de Montbenon à Lausanne. Cette édition réserve une programmation 100% suisse et féminine! Le festival voit le jour en 2014. Il est parti de l’idée folle de quelques bénévoles et du comité de l’association Lilith, dans le but de fêter les 20 ans de l’association. Au fil des ans, le festival évolue, mais l’idée de mettre en avant des artistes uniquement féminines perdure.Cet événement à taille humaine permet d’échanger avec certaines artistes lors d’une séance de dédicaces, voire même parfois au coin du bar. Cette année, les organisatrices vous proposent un pro-gramme 100% suisse, avec les spectacles d’Estel Fogo et Sandrine Viglino le vendredi soir, suivis du concert de Sophie de Quay. Le samedi soir sera également placé sous le signe de la musique et de la fête avec les concerts de Maud Paquis et Phanee de Pool. Le festival sera clôturé par le duo local Mondiales Moquettes pour vous faire danser et suer jusqu’au bout de la nuit! Infos et billetterie: ainsisoitl.ch.

Du 20 au 21 mai 2022

La playlist des Mondiales Moquettes, 8 chansons pour draguer en soirée!

Dua Lipa – Physical

« Who needs to go to sleep when I got you next to me? » à lancer quand la fosse est en feu, refrain facile.

Lala &ce – Serena (Botcho)

Tu comprends pas trop toutes les paroles mais tu captes surtout l’intention générale et aussi que les voisins veulent cimenter les murs

Madonna – Justify My Love

On aime bien finir nos sets avec ce morceau culte qui sent bon l’abricot et qui ferait bander une morte.

The Internet (feat.Kaytranada) – Girl

A meumeumer au coin du bar avec ton sirop de yuzu en prenant un air mystérieux . “We don’t fight, we just fuck”

Girl in red – You Stupid Bitch

Frais et sautillant, pour danser en faisant des grands gestes et renverser par mégarde l’IPA de cette meuf canon.