Le NIFFF célèbre le 7e art et les représentations queers

Ce sont pas moins de 6 films qui ont déjà été annoncés pour le programme du SCREAM QUEER. Le public pourra (re)découvrir Bound (1996), des sœurs Wachowski, Psycho (1960) du maître Hitchcock, ou encore Thelma (2017) du réalisateur norvégien Joachim Trier. Cette vaste programmation a pour objectif de «mettre en perspective les multiples figures queer de l’histoire du cinéma fantastique et d’en proposer une riche cartographie». Témoin de son époque, le 7e art a toujours documenté la culture queer, pour mieux «interroger notre rapport à l’altérité» souligne la direction du festival neuchâtelois.

Le programme complet qui sera annoncé le 16 juin reprendra au total une vingtaine de films et sera couronné par la présence d’Oliver Sim, bassiste et chanteur de The xx. Le musicien britannique accompagnera la présentation en exclusivité de Hideous, film musical réalisé par Yann Gonzalez, inspiré par un univers musical et monstrueux aux couleurs des films d’horreur des années 1980.

Une pré-soirée aura lieu le 31 mai avec un partenariat avec la Cinémathèque suisse de Lausanne. Il sera possible d’y visionner deux titres présentant des visions contrastées de la culture queer: la tragédie onirique Heavenly Creatures (1994) de Peter Jackson ainsi que le romantique et gothique Der Samurai (2014) de Till Kleinert.

