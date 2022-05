Politico leak: le droit à l’avortement menacé aux États-Unis

Le site américain Politico a littéralement lancé une bombe le lundi 2 mai 2022. Il a en effet publié un projet de décision de la Cour Suprême dont la majorité souhaite très nettement revenir sur le droit à l’IVG.

Le texte, porté par 5 juges conservateurs dont Samuel Alito, écraserait la décision dite Roe v. Wade (1973), qui acte la liberté des femmes à disposer de leur corps dans tout le pays au nom du droit à la vie privée. Cette liberté ne serait plus insctrite dans la Conssitution et chaque Etat aurait alors la possibilité d’adopter sa propre législation, c’est à dire de pouvoir décider de rendre l’interruption volontaire de grossesse (IVG) illégale, sans même forcément prévoir d’exception pour le viol et l’inceste.

En outre, le projet d’avis rédigé par Alito critique explicitement les décisions Lawrence c. Texas (légalisant la sodomie) et Obergefell c. Hodges (légalisant le mariage homosexuel). Il dit que, comme l’avortement, ces décisions protègent des droits factices qui ne sont pas «profondément enracinés dans l’histoire».

Sauf si les juges changent d’avis (ce qui est fort peu probable selon les commentateur·ice·x·s), la version définitive du texte devrait être publiée en juin.