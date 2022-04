Tahnee: «Je voudrais avoir le don de savoir voler dans les airs»

Le principal trait de mon caractère

L’optimisme! Un jour, sur scène, j’ai fait une blague sur les lesbiennes. Le public s’est crispé. Je me suis dit: «Bon, on sait au moins ce que c’est de jouer devant 1000 personnes, et ces rideaux étaient très beaux!»

Ma vertu queer préférée

Soupirer quand des couples hétéros organisent des «gender reveal party». C’est quoi le jeu? Vous avez gagné: vous avez un enfant et vous n’allez plus jamais dormir! Arrêtez les pétards bleus ou roses dans le ciel, par pitié…

Mon occupation préférée

Regarder la mer ou écouter le Tiny Desk d’Alicia Keys. Je suis fan, c’est 50 minutes de bonheur. Je fais un peu une fixette sur cette vidéo en ce moment.

Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

Leur sensibilité. J’ai besoin d’ami·e·x·s empathiques, sincères, capables de reconnaître leurs forces et leurs faiblesses.

Mon rêve de bonheur

Une société débarrassée de toute forme de domination! De l’amour, de la vraie égalité, de la liberté, ouaiiiiis!

Quel serait mon grand malheur

Perdre le sens de l’humour. Imagine, je ne trouve plus rien drôle, même les mecs cis hétéros qui ont peur de se faire draguer dans les quartiers gais! Ça voudra dire que le monde ira vraiment mal, ou que je n’aurais vraiment plus aucun espoir en l’humanité.

Le don de la nature que je voudrais avoir

Savoir voler dans les airs. Ne m’offrez pas de saut en parachute ou à l’élastique, je vous vois venir. Je veux voler, pas tomber, merci!

Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence

Les fautes des parents qui mélangent des mots, genre quand ma mère dit: «On a réservé un r’n’b» au lieu d ‘«airbnb».

La couleur que je préfère

Le jaune voyons. D’ailleurs mon affiche est jaune! Quoi, vous n’avez jamais vu mon affiche? Vous feriez mieux de vous rattraper et de venir au spectacle…

Ma devise favorite

Le principe philosophique de l’Ubuntu, qui vient du continent africain et qui est fondé sur une éthique du solidarisme: «je suis parce que nous sommes»

