11 nominations aux BAFTA pour It’s a Sin

It’s a Sin fait donc partie des favoris pour les BAFTA 2022. Cette série, écrite par Russell T Davies, relate le quotidien de jeunes LGBTIQ+ aux débuts de l’épidémie du VIH/SIDA dans le Londres des années 80 et 90. La série de Channel 4 a rencontré un franc succès, notamment grâce à la justesse de son scénario. Par ailleurs, la bande-son léchée du programme ravira les amateur·ice·x·s de musique ‘80s. Son acteur principal, Olly Alexander, est une égérie LGBTIQ+ bien connue, et également le chanteur du groupe Years and Years.

C’est donc fort de son succès populaire que la série tentera de remporter des trophées, notamment dans les catégories suivantes: meilleure mini-série, meilleur·e acteur et actrice principal·e, meilleur·e acteur·trice· secondaire (trois nominations).

La cérémonie des BAFTA 2022 aura lieu le 24 avril, et d’autres séries tout autant queers comme Dix pour cents et Sex Education se disputeront les récompenses tant convoitées au Royaume-Uni.