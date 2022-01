En Lady Di fabulée, Kristen Stewart nous bouleverse dans Spencer

Ceci n’est pas un biopic mais une fable, sinon quelques jours fantasmés de la vie d’une femme. Cette femme, Lady Di, impeccablement incarnée par Kristen Stewart.

Noël 1991. La famille royale est réunie au château de Sandrigham comme le veut la tradition et s’apprête à passer les fêtes dans la froideur du protocole et des non-dits. On est loin de The Crown car ce que vise le réalisateur chilien Pablo Larrain n’est pas de construire une saga, ni de coller à la réalité mais de construire un drame psychologique en huis clos autour de la solitude, de la tristesse et des démons de la princesse.

Et l’on assiste à l’errance de Diana dans la froideur des lustres du château et face à l’austérité de la famille royale, une famille qui n’en a que le nom tant ce qui compte, c’est l’étiquette et les apparences.

L’envoûtante bande originale signée Jonny Greenwood (Radiohead), entre free jazz et musique baroque, participe à créer une tension dramatique dans cette plongée au cœur de la psyché de la princesse qui joue avec les codes du thriller et du fantastique.

Peu importe la véracité des faits, Pablo Larrain nous livre ici un magnifique portrait de femme blessée et délaissée et parvient à faire de la scène d’une mère qui emmène ses fils au fast food un moment de liberté cinématographique absolue.

Sortie en salles le 26 janvier 2022