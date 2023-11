Le magazine 360° tire sa révérence

Après 25 ans de présence sur la scène médiatique helvétique, le magazine queer romand 360° fait paraître aujourd’hui son 228e et dernier numéro.

Hausse des coûts de production et de diffusion, disparition de nombreux annonceurs, réduction des budgets publicitaires et captation de ces recettes – source de la quasi-totalité de nos revenus – par les géants du web. C’est face à cette implacable réalité que l’éditeur de 360°, l’association Presse 360, a décidé de stopper la production du magazine, qui paraissait dix fois par an. Cette décision entraîne la suppression de trois postes à temps partiel, et affecte une vingtaine de collaborateur·ice·x·s (journalistes, graphistes, community managers).

À noter que perdureront le site internet 360.ch et son agenda en ligne, qui regroupe l’ensemble des événements culturels, festifs et associatifs LGBTIQ+ romands.

Indépendants du magazine 360° depuis 2003, l’association 360 (pôle social) et 360° Fever (qui chapeaute les soirées du même nom) ne sont pas touchées par cette décision.

À l’heure d’une politisation souvent extrêmement virulente des questions liées à l’orientation sexuelle et affective et au genre, nous ne pouvons que profondément regretter la disparition du seul magazine LGBTIQ+ romand. Nous espérons vivement qu’une autre voix médiatique trouvera sa place dans le paysage local, ceci afin de continuer à défendre et documenter les vies queer de Suisse et d’ailleurs.

360° en mode after

Vous êtes déjà très nombreux·ses à le consulter. À l’approche du week-end, l’agenda en ligne de 360° enregistre chaque jour des centaines de connexions. Depuis 2021, cette plateforme a répertorié plus de 2000 événements en Suisse romande. La bonne nouvelle, c’est qu’elle va continuer à mettre en avant tout ce qui agite, palpite et crépite dans la communauté. Des grosses soirées house jusqu’aux guinguettes alterno en passant par le clubbing pointu et le cabaret drag, tous les dancefloors inclusifs y ont droit de cité. L’agenda met aussi à l’honneur les activités associatives, sportives, conviviales et les mobilisations de rue LGBTIQ+. Chaque semaine, vous pouvez également y découvrir une sélection culturelle affûtée sur les questions queer (danse, cinéma, théâtre, perfo, conférences, arts), parfois avec des places à gagner. Et parce que l’éclectisme, on aime, on n’oublie pas non plus les plans cruising!

Notre ambition, c’est de vous inviter à sortir, à découvrir et à rencontrer! Pour mener à bien cette mission, nous avons besoin de vous. Faites-nous connaître ce qui se passe dans votre région, partagez avec nous vos coups de cœur et avertissez-nous quand vous ou votre association organisez un événement! Nous serons heureux·ses de leur donner de l’écho sur le site et sur nos réseaux sociaux.