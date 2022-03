Marius Bear représentera la Suisse à l’Eurovision

C’est une ballade douce et subtile qu’interprètera Marius Bear à l’Eurovision pour défendre les couleurs helvétiques. Sa chanson «Boys Do Cry», a été écrite et produite avec Martin Gallop.



La finale est agendée au samedi 14 mai 2022, et se déroulera à Turin.

La pression est grande pour le chanteur suisse-allemand, puisqu’il succède à Gjon’s Tears qui avait fini 3ème de la compétition en 2021, juste derrière la France et l’Italie.