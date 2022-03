Vagin pirate: Les Pépites de mars

Comme vous l’avez peut-être remarqué cette année nous allons vous préparer un peu plus de contenu et on vous proposera plusieurs fois par année des interviews. On ne délaisse pas nos pépites multicolores pour autant, on a fait le plein de musique et de podcasts ce mois de mars, c’est notre façon à nous de faire venir le printemps! Bonne lecture!

Melissa Laveaux

Le retour de la papesse



Melissa Laveaux nous a offert en ce début d’année son nouveau single Papessa. Un son groovy et entraînant! On a pu découvrir dans l’un de ses communiqués que ce personnage est le second atout du tarot et que Melissa la perçoit comme une guerrière, une guerrière en méditation stratégique. La papesse tombe, de très haut, mais elle se relève parce qu’elle ne répond à personne. Tous ces mystères nous font trépigner d’impatience. Son nouvel album Mama Forgot her Name was Miracle sera disponible le 11 mars prochain, on sera au rendez-vous!

Vagin Pirate aime l’entendre dans des podcasts et émissions lesbiennes et aime par-dessus tout que 2022 signe son comeback musical!

Dope Saint Jude

Home



Dope Saint Jude est de retour après une pause de presque deux ans. Cette activiste militante tout droit venue du Cap nous offre un retour tout en sensualité et en chaleur. Son nouveau titre Home est accompagné par un clip hot hot hot comme on les aime, une danse langoureuse entre elle et sa partenaire. “I wanna feel your pain,

Wanna feel your pain, Running through my veins, Feel myself coming back home.”

Vagin Pirate aime le flow de Dope Saint Jude, rencontre juste et précise entre la pop, le rock et le rap.

Ta Reine

Podcast

Pia Pia, média français dédié à la culture et l’histoire queer (on vous recommande de les suivre sur instagram) sort un nouveau podcast. Ta Reine est un podcast qui raconte les histoires de personnages, de lieux ou d’événements liés à la culture LGBTIQ+, de l’Antiquité à notre époque, en Europe. Le premier épisode sur la déportation LGBTIQ+ est d’ores et déjà disponible sur Spotify

Vagin Pirate soutient la démarche ultra importante de ce genre de projet: mettre en place une mémoire collective et célébrer des parcours de vie uniques!

NoSo

Honey Understand



NoSo, abréviation de Nord/Sud, est un clin d’œil à l’héritage coréen d’Abby Hwong, auteurice·x, compositeurice·x et guitariste·x basée·x à Los Angeles. Dans sa musique, NoSo aborde les thématiques de la mémoire refoulée, du sentiment d’identité et du dépassement du syndrome de l’imposteur. Le tout dans une ambiance mélo bedroom pop.

Vagin Pirate aime le nouveau single, Honey Understand, et se réjouit de découvrir les nouveaux titres de NoSo!

Soak

Last July



Soak nous avait offert un superbe premier album aux consonances rock indie en 2019, Grim Town (nominé au Mercury Prize). Iel reviendra le 20 mai prochain avec un nouvel album If I Never Know You Like This Again. En attendant, on se délecte déjà du premier single, Last July!

Vagin Pirate aime le clip de Last July et on spot même dans les paroles une référence au lac Léman?!

Maud Geffray

Break



De la campagne, des bécanes, des couchers de soleil et une idylle adolescente. C’est ce que nous propose le tout nouveau clip de Maud Geffray pour son titre Break. Le clip, réalisé par Roxanne Gaucherand, du collectif Kokoro, nous propose ici le récit d’un amour de vacances entre deux mecs trans. Les images sont belles, pures, le tout sublimé par un travail de lumière renversant.

Vagin Pirate aime l’intensité des regards et des gestes entre les deux protagonistes Gio et Emax, la musique mélancolique et les happy endings queers.

Joe le Taxi

C’était ça sa vie

Un ouvrage est paru il y a quelques mois sur l’histoire de la vraie Joe le Taxi qui a inspiré la chanson chantée par Vanessa Paradis. Dans ce roman biographique écrit par la femme qui fut sa compagne, Johanne Gabriel, nous découvrons la vie parisienne de cette iconique conductrice de taxi. Ce livre retrace avec amour et pudeur, la vie de Maria-José Léao Dos Santos, décédée en mars 2019.

Vagin Pirate aime toutes les thématiques abordées dans ce récit; les nuits lesbiennes parisiennes des années 70, l’immigration, l’amour et la vie!