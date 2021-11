Quand spiritualité rime avec diversité

Mardi 2 novembre 2021, l’Église protestante de Genève a inauguré l’Antenne LGBTI Genève, son bureau cantonal sur les questions LGBTIQ+, en présence de représentants de l’Etat et de la Ville de Genève ainsi que des principaux acteurs et actrices de la lutte LGBTIQ+ de Suisse romande. Une avancée historique dans la reconnaissance des droits des personnes LGBTIQ+ dans le secteur ecclésial.

Suite à une ouverture magistrale orchestrée par la maîtresse de cérémonie Catherine d’Oex, figure bien connue de la scène LGBTIQ+ romande, l’inauguration, haute en couleurs, en musique et en émotions, a vu défiler pendant plus d’une heure, personnalités politiques et ecclésiales venues défendre la liberté de croyance, d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

Parmi les intervenant·e·s, Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du département de la cohésion sociale de l’Etat de Genève, a adressé ses «vives félicitations au Conseil du Consistoire (assemblée délibérante) de l’Église protestante de Genève pour son courage et sa volonté de considérer l’ensemble de la société (…) et d’avoir eu la force de considérer les différences». En lien avec la récente loi sur la laïcité votée à Genève, il a affirmé que «si l’Etat est laïc, cette loi a pour but de protéger la liberté de croyances (…) qui se doit d’être accessible pour chaque membre de notre société». Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge de l’Égalité et de la Diversité en Ville de Genève, a quant à lui souligné que «le travail de l’Antenne permet un meilleur accueil des couples de même sexe qui souhaitent une bénédiction religieuse de leur union. Cette possibilité, offerte par l’Église protestante de Genève depuis 2019, vient en complément de l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe, largement adoptée par le peuple le 26 septembre dernier».

Concrétisation d’un rêve

Eva Di Fortunato, présidente de l’Église protestante de Genève, a pour sa part souligné que l’Antenne LGBTI Genève était «un trait d’union entre l’Église et les personnes qui n’y ont pas trouvé de place pendant trop longtemps (…) entre un monde dans lequel ce n’est pas encore normal et le monde dans lequel ce sera totalement normal de vivre l’inclusion». Adrian Stiefel, responsable de l’Antenne et répondant ecclésial pour les questions LGBTIQ+ à l’Église protestante de Genève, a de son côté affirmé croire «en la transversalité des actions et des combats et à l’intersectionnalité dans la lutte contre les discriminations». Avec l’inauguration de ce bureau cantonal LGBTIQ+, il voit un rêve se concrétiser en réunissant ainsi sous le même toit et dans une même volonté d’inclusivité l’Église, les institutions de la Ville et de l’Etat, ainsi que les organismes d’entraide et militants LGBTIQ+.

Parmi les 120 personnes que comptait le public ce soir-là dans la salle Trocmé de la Maison de paroisse de Saint-Gervais, de nombreuses institutions et associations s’étaient déplacées en soutien à l’inauguration, parmi lesquelles les faîtières Pink Cross et la LOS, les Fédérations romande et genevoise des associations LGBTIQ+, ainsi que la plupart des associations LGBTIQ+ genevoises. À noter également la présence des autorités de l’Église catholique romaine de Genève, qui de son côté fait ses premiers pas vers un accueil assumé des personnes LGBTIQ+.

Fondée en 2016 par Adrian Stiefel au sein du ministère jeunesse de l’Église protestante de Genève, l’Antenne LGBTI Genève s’est officiellement établie en tant que bureau cantonal de l’Église protestante de Genève sur les questions LGBTIQ+ au printemps 2021. Plateforme de partage et de référence pour la diffusion d’informations et de ressources sur les questions LGBTIQ+ et la spiritualité, l’Antenne poursuit ses activités dans le but d’accroître l’égalité, l’inclusivité et l’intégration des personnes LGBTIQ+ au sein de l’Église et de la société, mais également de prévenir l’homophobie et la transphobie dans le secteur ecclésial. L’inauguration officielle de l’Antenne LGBTI Genève s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par l’Église protestante de Genève depuis plus de cinq ans en faveur d’une plus grande ouverture et d’une meilleure inclusion et reconnaissance des personnes LGBTIQ+ au sein de l’Église. Dans cette optique, elle avait ouvert, en novembre 2019, la bénédiction aux couples homosexuels unis civilement, et a plus récemment réitéré son soutien à la pleine intégration des couples de même sexe en son sein, dans le cadre de la votation fédérale du 26 septembre 2021 sur le Mariage civil pour tous.