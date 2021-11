Les Pépites de novembre

Zolita

Somebody I Fucked Once Un nouveau mois, un nouveau clip gouin avec des cheerleaders, on dit pas non! Somebody I Fucked Once, c’est le nouveau single de l’artiste américaine Zolita. En plus d’être un bon hit pop sucré qui reste dans la tête, ce single est accompagné d’une music video cute et lesbisch dirigé et écrit par Zolita elle-même. Les références sont un peu all over the place mais la scène de poterie nous a quand même fait pouffer!

Vagin Pirate aime les petits délires obsessionnels de Zolita et se souvient avec nostalgie de ses inavouables crushes de secondaire.

Don’t Kiss Ur Friends

MAY-A – Don’t Kiss Ur Friends MAY-A est une artiste queer australienne de 20 ans à suivre absolument. Son premier album, Don’t Kiss Ur Friends, est sorti cet été. L’album est un recueil de morceaux brutalement honnêtes qui sont devenus la marque de fabrique de MAY-A. Le style, savant mélange de pop et de rock mélancolique, se retranscrit aussi dans ses music videos.

Vagin Pirate adore la chanson Daffodils et se réjouit de chialer en l’écoutant lors de sa prochaine breakup.

Lettres aux jeunes poétesses

L’Arche Éditeur Lettres aux jeunes poétesses c’est une armée de 21 guerrières qui nous confient ce que c’est d’écrire aujourd’hui en étant une femme* ou une personne non binaire. Elles sont autrices, slameuses, musiciennes, mais c’est le désir de transmission, le partage et la sororité qui les rassemblent. Réponse en chœur, réponse contemporaine, réponse forte à l’ouvrage de Rilke. Les pages claquent, les mots tombent, comme des couperets, des récits à la hauteur de nos colères sociales. Un recueil inspirant, militant et radical.

Vagin Pirate aime la diversité des textes proposés et la puissance des mots de Marina Skalova, Rébecca Chaillon , Chloé Delaume et le collectif RER Q et bien d’autres encore.



«Je ne dis pas que tu tires à balles réelles

Je ne dis pas que l’écriture doit être une arme

Mais c’est une possibilité

Tu as du pouvoir

Ne le sous-estime pas.»

Marina Skalova



Somnyama Ngonyama

Zanele Muholi Zanele Muholi est l’une des artistes les plus acclamées de sa génération et son travail est exposé partout dans le monde. Par son travail, celle qui se décrit comme activiste visuelle permet une représentation puissante des communautés noires lesbiennes, gay, trans*, queer et intersexes d’Afrique du Sud. Son récent ouvrage Somnyama Ngonyama, salut à toi, lionne noire! (éditions Delpire), regroupe 90 splendides autoportraits imprimés en trois tons ainsi que différents textes de poètes.

Vagin Pirate aime ce véritable manifeste de résistance et la manière dont les thématiques du travail, du racisme, de l’eurocentrisme et de la politique sexuelle y sont abordées.





Generation Qaos

The L word Generation Q, saison 2 C’est reparti, la clique de L.A. revient avec une nouvelle saison de 10 épisodes! On doit vous l’avouer, on a tout vu, comment faire pour ne pas vous spoiler? Vous êtes sûre que vous ne voulez pas savoir avec qui Bette va finir cette saison? Ok, ok, on se tait! Tout ce qu’on peut vous dire c’est que cette nouvelle saison débarque sous le signe du Qaos (pardon)! Pas de nouveaux personnages clés à l’horizon, mais de nouvelles romances, des scènes de sexe et une grosse dose de drama. La formule magique des fictions gouines comme on les aime!

Vagin Pirate aimera toujours The L Word, quoi qu’il arrive, et hésite à lancer une fan page Insta sur Tess. Par contre, Vagin Pirate n’en peut plus du stylisme capillaire et vestimentaire de Shane, qui est resté bloqué en 2005

My.Kali

On the cover of a magazine Magazine polymorphe, My.Kali défend une représentation non binaire du paysage artistique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les écrits reflètent des opinions inédites et marginalisées, des voix et des attitudes non censurées. Le magazine aborde des questions liées au féminisme, au militantisme, au genre, à la liberté d’expression et aux communautés alternatives, mais aussi à la culture pop locale et à la scène underground.

Vagin Pirate ne peut qu’être fan de ce genre d’initiative et vous invite à suivre My.Kali sur Instagram!

Roxaane

Un esprit qui doute Roxaane est une jeune autodidacte, elle écrit, compose et exprime ses tourments dans un genre à mi-chemin entre le rap, le slam et la chanson. Elle a su créer sa fanbase grâce à YouTube il y a quelques années. Aujourd’hui nous retrouvons ses créations sur Spotify et Instagram. Boostée par le tremplin découverte des Inouïs du Printemps de Bourges, elle a aussi assuré les premières parties de Bigflo & Oli et plus récemment de Lujipeka.

Vagin Pirate aime particulièrement le titre Esprit qui doute, son flow, ses textes et se réjouit de la retrouver sur les routes des festivals en 2022.