Énième délai pour le mariage égalitaire

On ne voit décidément pas le bout du tunnel. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États a décidé aujourd’hui de reporter le vote sur le mariage pour tou·te·s, apprend-on par un communiqué du comité Mariage civil pour toutes et tous. Les sénatrices et sénateurs entendent procéder à de nouvelles auditions d’ici octobre afin de se prononcer «sur la constitutionnalité du projet de loi». Le débat en plénum n’interviendra donc pas avant la session d’hiver (du 30 novembre au 18 décembre).

Le long débat entamé aux Chambres en 2013 se cristallise aujourd’hui sur le statut des familles arc-en-ciel et sur l’ouverture du don de sperme pour les couples de femmes. Cette dernière possibilité a été approuvée par le Conseil national en juin, mais la position de la Chambre haute, traditionnellement plus conservatrice, reste incertaine.

Déception

Le comité se dit déçu. «Mais cela ne doit pas nous faire oublier que les expert·e·s et les Suisse·sse·s sont de notre côté, ajoute le vice-président Matthias Erhardt. Selon la dernière enquête, plus de 66% des Suisses sont favorables au mariage pour tous et ce taux d’approbation augmente chaque jour. La seule question est de savoir quand cela sera finalement pris en compte politiquement.»