On dit que l’été est la saison des amoureux·se·x·s et des amant·e·x·s, le vôtre sera-t-il romantique aux saveurs chocolatées et teintes fleuries, ou sera-t-il plutôt torride entre vos sex toys et vos combinaisons sexy?

Combien de coups d’un soir avez-vous eus? J’ai perdu le compte!

4-5

2-3

0-1 Choisissez une phrase de drague. J’ai un problème avec mon portable… Tu me redonnes ton numéro?

Il y a tellement de soleil dans tes yeux que je bronze quand tu me regardes.

Si le verbe aimer n’existait pas, je l’inventerais pour toi.

Je vais te mettre en mode météo bretonne: humide sur toute la zone. Quel genre de sous-vêtements portez-vous? Brésilien

Slip

String

Je ne porte jamais de sous-vêtements Combien de jouets sexuels possédez-vous? 0-2

3-4

5-6

Plus de 6 Quelle position sexuelle vous fait vraiment vibrer? Par derrière

J’aime être dessus

Toutes ces réponses

J’aime être en-dessous

À celles et ceux qui aiment les hommes qui ont un pénis: considérez-vous la taille du sexe de votre partenanaire importante? J’y accorde un peu d’importance.

Oui, c’est important.

Bien sûr que oui! Go big or go home!

Je m’en fous, tant qu’on en fait bon usage.

Vous avez une soirée libre – quel film romantique regardez-vous? Brève rencontre, de David Lean

Carol, de Todd Haynes

Cyrano De Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau

True Romance, de Tony Scott

Vous souhaitez vous offrir un nouveau jouet sexuel. Que choisissez-vous? Tout ce qui peut être utile pour un roleplay (jeu de rôle).

Des préservatifs végétaliens.

Une Sex Swing, soit une balançoire sexuelle.

Un coussin sexuel.

Soyez honnête, à quelle fréquence regardez-vous du porno? Je n’en regarde pas.

Toutes les semaines, voire tous les jours.

Moins d’une fois par semaine, mais plus d’une fois par mois.

Une fois de temps en temps.

Combien de temps attendez-vous pour avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire? 5 à 10 rendez-vous

3 à 5 rendez-vous

Au deuxième rendez-vous

Dès le premier rendez-vous Quelle est votre situation romantique idéale? Polyamoureux

Couple classique

Ménage à trois

Célibataire pour la vie En termes de drague, quelle est votre règle de bienséance? Offrir votre numéro, sans demander le leur

Poser des questions pour montrer que vous êtes intéressé à apprendre à les connaître

Demander leurs pronoms

Ranger votre téléphone. Et vraiment avoir une conversation avec quelqu’un Où aimes-tu draguer? Sur les trottoirs

Au fitness

Dans un club de partouze

Dans un bar LGBTQ+ Une personne flirte avec en vous fixant de l’autre côté de la pièce. Que faites-vous? Ignorer cette personne. Si elle veut me parler, elle doit s’approcher

L’approcher

Demander au serveur de lui apporter un verre avec mon nom et numéro de téléphone.

Demander à un ami de lui transmettre une note avec mon numéro de téléphone