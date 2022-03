Sondage. Macron en tête des intentions de vote chez les personnes LGBTIQ+

C’est un sondage IFOP-Têtu· qui nous renseigne sur les intentions de vote des personnes LGBTIQ+ en France.

L’actuel président Emmanuel Macron arrive en tête, avec 22% des intentions pour le premier tour. Il est suivi par Marine Le Pen (17%) et Valérie Pécresse (15%) dans le trio de tête.

A noter que les personnes LGBTIQ+ interrogées votent moins massivement pour Eric Zemmour que l’ensemble de l’échantillon sélectionné (11% contre 16.5%), et soutiennent plus largement Christiane Taubira (7% contre 2.5%).

Autre élément que soulève ce sondage, être une personne LGBTIQ+ ne rime pas forcément avec être de gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon, le premier candidat de l’aile gauche de l’échiquier politique arrive en 5ème position des intentions de vote, avec 10%.

Pour rappel, les premier et second tours de l’élection présidentielle française auront respectivement lieu les dimanche 10 et dimanche 24 avril 2022.