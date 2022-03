Les rapports sexuels entre hommes restent interdits à Singapour

C’est une énième défaite pour les militant·e·x·s LGBTIQ+ singapourien·ne·x·s. La plus haute juridiction de Singapour a rejeté lundi 28 février, un recours contre la loi interdisant les relations sexuelles entre hommes.

Quoique les juges estiment que cette loi est «inapplicable» et qu’elle revêt un caractère «symbolique», il n’en demeure pas moins qu’elle prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour les pratiques homosexuelles.

Appliquée ou non, cette loi témoigne du conservatisme et du désintérêt des habitant·e·x·s de la ville-état pour les questions LGBTIQ+ et continue de criminaliser les hommes gais.