7% des américain·e·x·s s’identifient comme LGBTIQ+

La proportion des adultes LGBTIQ+ a doublé au cours des dix dernières années aux États-Unis. Un record!

Selon les résultats d’une étude Gallup publiée le jeudi 17 février 2022, 7,1% des adultes américain•e•x•s s’identifient comme LGBTIQ+ en 2022 contre 3,5% en 2012.

Cette hausse s’explique par une plus grand fluidité des genres et des orientations sexuelles au sein des générations nées après 1980 alors que la génération X et les boomers demeurent très cis hétéro.

L’étude révèle également que 57% des adultes LGBTIQ+ américain•e•x•s sont bisexuel·le·x·s (soit 4% de la population) et 10% des américain•e•x•s LGBTIQ+ sont trans*.

Selon Gallup, les chiffres devraient continuer de grimper au cours de la prochaine décennie pour atteindre 10% des américain•e•x•s se déclarant queer en 2032.

Espérons que la lutte contre les discriminations suive.