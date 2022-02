Il n’y a jamais eu autant de personnages LGBTIQ+ à la télé américaine

Le dernier rapport Where We Are on TV de la GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) arrive avec une excellence nouvelle pour la visibilité queer: il n’y a jamais eu autant de personnages LGBTIQ+ à la télévision américaine.

Parmi les personnages réguliers des séries TV américaines, 11.9% sont queer. Cela représente une hausse de près de 3% par rapport à l’année dernière.

Si le nombre de protagonistes gais est en baisse, les personnages lesbiens battent le haut du pavé en représentant 40% des figures queer à l’écran.

Les personnages trans* et non-binaires sont également de plus en plus présent·x·s ainsi que les LGBTIQ+ racisé·e·x·s.

Quelques bémols sont néanmoins pointés du doigt par la GLAAD: la très faible présence de héro•ïne·x·s séropositi·ve·x·s et le fait que les personnages queer soient souvent seul·e·x·s au sein de groupes de personnages cis hétérosexuel·le·s.

«La meilleure représentation LGBTQI+ à la télévision est un signe qu’Hollywood commence vraiment à reconnaître la puissance des histoires LGBTQI+ auxquelles le grand public du monde entier peut s’identifier», a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente et chef de la direction de la GLAAD.