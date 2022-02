En Iran,deux hommes viennent d’être exécutés pour sodomie

En Iran, les prison sont pleines de personnes qui n’ont commis aucun crime. À commencer par les personnes LGBTIQ+ violemment réprimées dans une indifférence internationale quasi générale.

Selon les informations publiées le dimanche 30 janvier 2022 par l’agence de presse Human Rights Activists, deux hommes gais, Farid Mohammadi et Mehrdad Karimpour ont été exécutés par pendaison dans une prison de la ville de Maragheh, à près de 500 kilomètres de la capitale iranienne Téhéran.

Tous deux avaient été condamnés à mort il y a 6 ans pour « sodomie forcées entre deux hommes ».

Selon la loi iranienne, la sodomie, le viol, l’adultère, le vol à main armée et le meurtre font partie des crimes passibles de la peine de mort. En juillet dernier, Farhad Najafi, 25 ans, et Ali Ahmadi, 23 ans, avaient été pendus pour “sodomie”, un terme utilisé par les autorités en référence aux relations homosexuelles.

Révolté par l’inaction des gouvernements des pays supposés attachés au respect des Doits de l’Humain, le journaliste irano-américain Karmel Melamed a interpellé, sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine sur cette exécution. «Le régime de l’ayatollah en Iran vient d’exécuter deux homosexuels pour le crime de sodomie en Iran. Il s’agit de Mehrdad Karimpour et Farid Mohammadi qui ont été exécutés par pendaison. Où est l’indignation de @StateDept @SecBlinken @glaad et d’autres groupes LGBT aux États-Unis face à cet horrible crime ?!»

The Ayatollah regime in Iran just executed two gay men for the crime of sodomy in Iran. This is Mehrdad Karimpour and Farid Mohammadi who were executed by hanging. Where’s the outrage from @StateDept @SecBlinken @glaad & other LGBT groups in U.S. to this horrific crime?! #No2IR pic.twitter.com/vDXypBvO4g

— Karmel Melamed (@KarmelMelamed) January 30, 2022