Des stars d’origine ghanéenne se mobilisent pour les LGBTQ+ de leur pays

«Nous observons avec une préoccupation profonde la question de la sécurité de votre travail vital et nous craignons pour votre bien-être et votre sécurité.» C’est la teneur du message de soutien au LGBT+ Rights Ghana Centre d’Accra. Il a été publié lundi sous la forme d’une lettre ouverte de 67 personnalités, pour la plupart membres ou descendant·e·s de la diaspora ghanéenne au Royaume-Uni. On y trouve notamment l’acteur Idris Elba et le rédacteur en chef de vogue, Edward Enninful, ainsi que d’autres stars comme le mannequin Naomi Campbell.

We have signed a letter calling on His Excellency, The President of the Republic of Ghana, Nana Akufo-Addo, to reach out to LGBTQ leaders "to create a pathway for allyship, protection and support."

Our LGBTQ siblings deserve to live free from violence.#GhanaSupportsEquality pic.twitter.com/ligMmYpC99

— UK BLACK PRIDE (@ukblackpride) March 1, 2021