Les pépites de juin

Vagin Pirate est un compte Instagram lesbien romand qui s’engage à amplifier les messages des communautés marginalisées. Notre Vagin est un vagin mental, c’est un totem au féminisme queer, anti-TERF et intersectionnel. Nous partageons notre temps entre le repost de memes sur Cate Blanchett et la colle sauvage de stickers dans les rues romandes. Cuisinées par un algorithme gavé de pop music, drama gouins et nouvelles chaudes du Queeristan, les pépites étincelantes de Vagin Pirate sont servies tout en douceur, avec une pointe de cyprine. Voici notre sélection de gourmandises multicolores.

What’s your sign?

Dua Saleh – Signs

Dua Saleh, artiste soudano-américain·e·x vivant à Minneapolis, nous livre son nouveau single Signs. Dua navigue dans un univers mélangeant rap, pop et R&B, le tout solidement énoncé avec force et poésie. Dua fera aussi ses débuts d’acteur·rice·x très bientôt dans la saison 3 de Sex Education en tant que premier personnage noir et non binaire de la série Netflix.

Vagin Pirate aime l’aisance avec laquelle Dua fait passer des messages puissants et vous invite à aussi écouter son EP sorti en 2020, Rosetta; une pure merveille.

Kae, la voix de la raison!

Kae Tempest – Connexion

Kae Tempest est de retour avec son nouveau livre Connexion paru aux éditions de l’Olivier. Ce récit poétique et autobiographique nous rappelle combien l’art est essentiel, surtout dans la période que nous traversons. Ce livre nous invite à nous arrêter, regarder autour de nous, et nous questionner avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Kae Tempest nous le confirme: l’art peut sauver des vies!

«Alors, lâche ton téléphone. Écoute les oiseaux. Fais un feu dans un coin tranquille. Sois attentif aux détails quand tu embrasses la personne que tu aimes. Quand tu demandes à tes voisins des nouvelles de leur santé. Quand tu traverses la rue, quand tu remplis la gamelle du chat ou que tu achètes des tomates. Quand tu dis adieu à ton père ou à ta mère au crématorium. Quand la situation devient floue, change de focale. Tu ne peux pas changer de focale? Alors n’en change pas. «Je dois», ça n’existe pas. «Il le faut», ça n’existe pas. Simplement, «j’essaie». «Je choisis».»

Vagin Pirate aime la poésie douce et frontale de Kae, et le recul qu’iel arrive à nous faire prendre à travers ses écrits.

On veut de la tech!

Mila Dietrich – I Only Pray For Your Sins

La DJ française Mila Dietrich revient avec un nouveau single dark et cosmique en featuring avec Denuit. On accroche sa ceinture et on profite de ce voyage très planant dans un univers techno-cinématographique. En attendant de la retrouver, nous l’espérons très vite sur une scène romande, vous pouvez écouter tous ses titres en ligne et sur SoundCloud.

Vagin Pirate aime la scène électro féminine française, mais par-dessus tout quand ça tape et que c’est queer!

Proud Roms!



Pretty Loud – Mashup

Pretty Loud est un groupe de femmes roms âgées de 14 à 27 ans. À travers une musique rap et traditionnelle, ces femmes luttent contre les stéréotypes et encouragent les jeunes filles de leur communauté à revendiquer leurs droits. En Serbie, neuf femmes roms sur dix sont sans emploi et n’ont suivi ni études ni formation. Ce girl band féministe clame en serbe, rom et anglais leurs désirs d’émancipation et de lutte contre le patriarcat.

Vagin Pirate aime voir la voix de ces femmes s’amplifier et s’arrêter sur cette culture trop peu représentée dans l’espace médiatique.





Category is: The end!

Pose – Saison finale

Dernier tour de piste pour nos héroïne·s Blanka, Elektra, Angel et Pray Tell. Depuis 2018, cette série nous a immergées dans la scène ballroom du New York des années 80. À travers des tranches de vie bouleversantes, nous avons été plongées dans le quotidien des personnes queer racisées face aux questions de racisme, d’homophobie et de sérophobie.

Ce nouveau chapitre est composé de huit épisodes dont l’intrigue débute en 1994, en pleine épidémie du sida. Il va sans dire que notre adieu à cette famille sera plus émouvant que jamais.

Vagin Pirate aime la visibilité que cette série a apporté à la communauté trans* via notamment un sublime casting. Ce n’est qu’un au revoir, hâte de retrouver tous ces talents dans de nouveaux projets prochainement!

Dance with yourself

Hayley Kiyoko – Found My Friends

L’icône queer pop américaine Hayley Kiyoko est de retour avec un nouveau single, Found My Friends. Couronnée du titre de Lesbian Jesus par ses fans lors du succès de son précédent et magnifique album Expectations, Hayley n’a plus rien à prouver. Found My Friends est un hit de synth-pop dansant qui conte la quête d’amour propre qu’a traversée Hayley. En ces temps isolés, rien de tel que de se reconnecter à soi-même.

Vagin Pirate aime voir Hayley Kiyoko danser seule dans sa nouvelle music video (qu’elle a aussi réalisée) et se réjouit déjà des prochains singles.

Do you listen to Girl in Red?

Girl in Red – if i could make it go quiet

La prodigieuse Marie Ulven, plus connue sous le nom de Girl in Red, nous confirme qu’elle n’est pas un one-hit wonder. À 22 ans, elle sort son premier album if i could make it go quiet et assoit son statut d’artiste indie pop. Un album qui nous emmène dans les parties les plus sombres de son esprit, une tentative d’apprentissage de ce que cela signifie d’être humain en 2021.

Vagin Pirate adore le single Serotonine, co-produit par Finneas, le frère de Billie Eilish et vous offre ce pro-tip: la prochaine fois que vous ne savez pas si votre crush est gouin ou pas, demandez-lui simplement: Do you listen to Girl in Red? Toi-même, tu sais.

Watch Out!

India Jordan – Watch Out!

L’artiste et producteur·rice·x electro India Jordan vient de sortir l’EP parfait pour s’ambiancer à l’arrivée du soleil et des apéros en extérieur: Watch Out! India a un don inégalable pour surfer avec aise sur tous les styles musicaux, et ça s’entend!

DJ le soir et consultant·e·x à l’égalité, diversité et inclusion du King’s College de Londres la journée, India a à cœur de faire changer les choses dans l’industrie musicale en apportant son expertise quotidienne. Iel travaille actuellement sur un nouveau projet, en collaboration avec des agents de DJ: la création de contrats plus complets et plus cohérents pour les artistes, qui mettent davantage l’accent sur la diversité et la représentation.

Vagin Pirate adore le single d’India sorti en 2020, I’m Waiting (Just 4 U) et la photo de la pochette prise dans les toilettes du Dalston Superstore, un des meilleurs spots queer de Londres.