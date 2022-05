Carolina: «Ma devise: le chemin est le but»

Ma vertu queer préférée

On sait que les normes sexuelles et de genre ne sont qu’une vaste blague. Nos simples existences suffisent à déstabiliser les cis-hétéro: certains mecs cis se décomposent lorsqu’ils découvrent que je peux être plus poilue qu’eux!



La qualité que je préfère chez un homme

L’humilité. Mon problème avec les hommes que j’ai côtoyés, c’est que j’avais l’impression qu’ils étaient toujours très sûrs d’eux à propos de sujets dont ils ne savaient strictement rien.

La qualité que je préfère chez une femme

J’aime trop de choses chez les femmes pour n’en choisir qu’une. Comme je suis obligée de trancher, je dirais la capacité à communiquer ses émotions.

Le principal trait de mon caractère

La dévotion. C’est une qualité, mais aussi un gros défaut, quand j’oublie que je pourrais la mettre au service de ma propre personne.



Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

Leur capacité à relativiser. Je prends trop souvent les choses à cœur, iels me permettent de prendre du recul et de garder mon sang-froid quand ça ne va pas.



Mon principal défaut

Ma sensibilité. Pour beaucoup c’est une qualité, mais j’aimerais apprendre à me barricader un peu, à m’endurcir. Pour mes proches, ce serait sûrement mon impatience.



Mes héro·ïne·x·s dans la vie réelle

Mes thérapeutes. Surtout ma psychologue, qui me suit depuis maintenant sept ans. Je lui dois beaucoup.



Ce que je déteste par-dessus tout

Les mensonges. Je ne parle pas des mensonges inévitables ou du quotidien, mais du fait de mentir de façon éhontée et gratuite pour son intérêt personnel. Ça m’horripile.

Le don de la nature que je voudrais avoir

Voyager dans le temps. Je suis obsédée par le temps qui passe depuis que j’ai compris que ma vie, à l’échelle de l’histoire de l’humanité, n’est qu’un insignifiant instant d’existence.

Ma devise favorite

Le chemin est le but. Je me la suis faite tatouer. Je mets un point d’honneur à ne pas figer nos pensées, à accorder à tout le monde le droit de progresser, d’évoluer et de toujours faire de son mieux.

