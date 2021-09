Rentrée littéraire

Felix Ever After Young Adults / Kacen Callender, Slalom Kacen Callender (1989, Philadelphie) est est un écrivain reconnu et récompensé pour ses romans jeunesse et young adults. Dans Felix Ever After, Callender s’inspire de son parcours avec le récit d’une adolescence qui cumule les étiquettes. Noir, queer, trans*: Felix ne se retrouve dans aucune d’entre elles. Tout le trouble, son identité, ses amis, sa famille, ses pensées… Comment faire les bons choix? Comment avancer dans la vie, comment expliquer à ceux qu’on aime qui l’on est, si on n’arrive pas à le savoir réellement? Comment vivre sa vie en étant un homme alors que certaines cicatrices lui rappellent ce qu’il a été, et qu’elles sont exposées, vues par les autres? Tandis qu’il lutte pour se découvrir et s’affirmer, le jeune homme doit faire face aux critiques sociales et aux difficultés familiales, dans un monde qui n’est pas prêt à accepter la diversité des genres et des sexualités. Mais d’une belle épreuve vont éclore les plus grandes amitiés, et la plus belle des histoires d’amour! L’auteur invite les lecteurs à explorer leurs identités, leurs émotions et leurs doutes. Ce personnage qui s’interroge encore beaucoup sur lui-même, comme beaucoup de queers et de trans*, montre que nous méritons tous d’être aimé·e·x·s., respecté·e·x·s, et surtout que le plus important est de s’aimer soi-même et de respecter son corps et son âme. Le récit splendide, vibrant d’émotions d’un adolescent en quête d’amour, d’identité et de reconnaissance. (Dès 14 ans)

Ma plus belle victoire Témoignage /Guillaume Cizeron, XO Le Français Guillaume Cizeron, 26 ans, qui vit et s’entraîne à Montréal, est quadruple champion du monde et vice-champion olympique de danse sur glace. Un parcours professionnel brillant, qui s’est doublé, ainsi qu’il le raconte ici sans fard, d’une évolution personnelle chaotique et éprouvante – jusqu’à sa «vraie» victoire: Vivre son homosexualité est toujours un combat… (PS : je vous conseille de regarder sur YouTube ses prestations avec sa partenaire artistique Gabriella Papadakis, c’est sublime !)

Et toi, ta famille? Jeunesse / Charlotte Bellière et Ian De Haes, Alice À la récréation, des enfants se préparent à jouer au papa et à la maman. Ils discutent, et découvrent que tous n’ont pas un papa ou une maman, que certains vivent dans des familles très différentes. Les petit·e·x·s vont donc adapter les règles de ce jeu traditionnel à leur époque, pour que chacun·e·x puisse se sentir accepté·e·x. Accompagné d’une douceur d’illustrations, cet album bienveillant fait découvrir aux enfants qu’une famille, c’est là où se trouvent les câlins, le respect, la patience, le confort et, surtout, l’amour. (Dès 3 ans)

Vous n’êtes pas binaire (Personne ne l’est!) Sociologie / Alex Iantaffi, Meg-John Barker, Améthyste Cet essai s’intéresse à la diversité des genres (non-binaire, agenré, genderfluid) et des sexualités, à l’opposition cisgenre-transgenre, et analyse les problèmes que pose la pensée binaire au niveau des relations, du corps, du sentiment identitaire. En plus d’aborder des problèmes de société (intersectionnalité, origine ethnique, handicap, etc.), il invite à des exercices qui aideront à penser de façon plus inclusive! Un ouvrage original qui casse les codes binaires et permet de réfléchir à la façon dont on appréhende le monde.

Les Prophètes Roman / Robert Jones Jr, Grasset Le roman qui «fait» la rentrée étrangère chez Grasset est déjà un best-seller aux États-Unis. Il aura fallu plus de dix ans de recherches et d’écriture à Robert Jones Jr pour combler par la fiction le vide abyssal des archives et témoignages sur la situation des esclaves homosexuels du XIXe siècle sudiste. Ce beau premier roman, à la fois tendre et cruel, interroge la société patriarcale et le capitalisme naissant, mais aussi le rôle de la religion dans l’oppression contre une communauté doublement victime.

C’est ça, notre liberté. 50 ans de lutte LGBTQ+ de Paris à New York Société / Collectif, Harper Collins Comme le titre l’indique, ce sont là les témoignages très touchants de dizaines de personnes: des avocats, des médecins, des artistes, des militaires, des personnalités publiques, des anonymes. De genres, sexualités, religions et cultures différentes, ces militants LGBTQ+ racontent leur incessant combat pour une véritable égalité, humaine et humaniste, au cœur du monde occidental. Un demi-siècle d’évolution, mais encore beaucoup de chemin à parcourir…