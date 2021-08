Jean-Luc Verna: «The only way out is through»

Quelles qualités je préfère chez une femme

Les mêmes que chez un homme. Je déteste l’essentialisme. Nous sommes tou·te·x·s capables des mêmes bassesses et, plus rarement, des mêmes merveilles.



Le principal trait de mon caractère

La colère. C’est un don magnifique qui permet de lutter, de refuser l’inacceptable, de ne pas se compromettre. Je laisse la quiétude à celleux qui n’ont que ça.



Mon activité préférée

Me concentrer pour ne pas dévier, tout en restant un minimum souple.



Mon rêve de bonheur

Je ne suis pas naïf à ce point.



Comment j’aimerais mourir

Peu importe, mais quand je le décide.



Ma devise

The only way out is through, soit en français: le seul moyen de s’en sortir est de passer à travers.



Mes auteur·trice·x·s favori·te·x·s

Marguerite Duras, Jean de La Bruyère, Victor Hugo, Jean Lorrain, Georges Bataille, Jean Genet, Antonin Artaud et Emil Cioran (pour le comique).



Mon état d’esprit actuel

Le dégoût profond face à la stupidité et au gâchis.



Le don de la nature que j’aimerais posséder

Une peau qui sécrète un puissant toxique au moindre contact, comme chez certains batraciens.



Ma couleur favorite

Le noir le plus profond, mais pas celui qui a été acheté par l’autre connard d’Anish Kapoor.

Jean-Luc Verna, jusqu’au 18 septembre à La FabriC – Fondation Salomon pour l’art contemporain; 34 avenue de Loverchy, Annecy. fondation-salomon.com