Votre horoscope de février

Entre inondation d’informations et écailles ruisselantes d’idées, un mois électro-splash sous les signes du Verseau et des Poissons.

Le signe du mois: Verseau 21 janvier – 19 février

Ta chanson du mois: Elettrochoc, Matia Bazar

Saturne, une de tes planètes maîtresses, va bientôt quitter ton signe après plus de deux ans. Je ne te le dis pas pour te rendre nostalgique, mais pour te féliciter d’avoir su tenir! Je sais qu’il y a eu du challenge, et je crois qu’il est temps que tu commences à te dire MERCI et BRAVO! Profite pleinement de cette première partie de mois rien que pour toi et n’hésite pas à miser sur tes charmes dans tous domaines!

Poissons

20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Parmi les mortels, Aamourocean

Autour de la nouvelle lune du 20, sois le calamar géant qui plonge au fond des abysses pour se nourrir. Le reste du mois, transforme-toi en un essaim de poissons-volants holographiques. Entoure-toi de ta famille choisie, suis tes intuitions et tes convictions, et si tu te sens puissant·e·x en surfant sur la vague, n’aie pas peur d’envisager d’en devenir une toi-même. Tu sauras, je crois, nous humidifier de ton amour aqua-perché.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Fuck a Routine, Jupiluxe

Bélier, voici deux passe-droits pour toi. Ils te donnent le droit de choisir deux moments où tu auras le droit d’exagérer! Oui, Jupiter quitte bientôt ton signe alors que ta planète, Mars, a rétrogradé pendant ce qui t’aura paru des lustres. Alors, je souhaite que tu puisses profiter un peu! Fonce de ta belle énergie, mais au-delà des deux permissions, je te fais confiance pour travailler ta subtilité, tout de même.

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Progress, IDLES

Il est temps d’aller récolter l’argent qui t’est dû, Taureau! Avec cet argent, je te verrais bien planifier un voyage, t’offrir une nouvelle formation ou peut-être même lancer ton propre atelier de céramique tantrique? C’est une bonne période pour modeler la belle matière de ton esprit. En revanche, et ce du moins jusqu’au quinze, il te sera contre-indiqué de draguer dans tes cercles associatifs ou militants. Sorry!

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Spectrum, Florence And The Machine et Calvin Harris

Je ne veux pas attiser la jalousie des autres, mais Mars dans ton signe en pleine saison du Verseau te rince de capacités à super-briller, en tout cas jusqu’au seize! Tu pourras avoir la force d’opérer des changements nécessaires (espérant que tu ne sois pas trop nerveux·se. Ouch…)! Cours, souris, apprends, mais n’oublie pas que ta grande qualité, c’est la tchatche! Alors partage ta sagesse et tes joies avec nous!

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Bejeweled, Taylor Swift

Bloup blop, de gros mouvements de remous prévus entre le fond de ton ventre et le haut de ton front. Entre digestion et désillusions, tu fais ton tri, cher crabe badass. Rappel: s’entourer de personnes indisponibles émotionnellement est généralement signe qu’on ne l’est pas non plus. Bye la carapace lors de la pleine lune du cinq cependant, car le ciel aura de quoi te faire refléter les néons mieux qu’une boule à facette!

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Be Good, GGGOLDDD

Une chance que tu sois généralement fort·e·x et énergique, car le programme astral n’est pas de tout repos pour toi ce mois! C’est le moment de planter des petites graines au service de tes ami·e·x·s et de la révolution, discrètement mais sûrement. Si si, tu as ça en toi! En plus, le ciel attend de toi d’oser les changements nécessaires dans tes attachements amoureux. Allez, et en cas de colère, drink water!

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Spell, Boy Harsher

Un mois sérieux et fulminant pour toi, Vierge! Ton esprit analytique et ta capacité à coordonner, planifier, servir et améliorer seront à l’honneur, plus encore autour de la nouvelle lune du 20 février. Je te visualise comme une créature faite de chiffres et de métal résolvant les fines équations de la vie avec précision, et qui pourrait bien se transformer en sex-appeal sur pattes à la fin du mois. Hot stuff!

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Exactement, Vive la fête

Savais-tu que ton signe était gouverné par la planète Vénus (lucky you!)? Ce mois de février est l’occasion de nous en faire profiter collectivement. Si tu avais envie d’organiser une exposition d’artistes queer, avec un super apéritif au champagne local 100% sans gaz qui glonfle l’audace des hommes cishet, c’est le moment! Je te motive, car tu risques de te laisser aller à des rêveries engloutissantes sinon. Oups.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Sadist, Banshee

Tu auras rarement autant la capacité de communiquer sur les tréfonds de ton âme (tu sais, ceux qui font peur à certains autres signes que je ne nommerai pas) que ce mois-ci, Scorpion. Le monde a besoin de Ted Talks ©Scorpion sur les sujets les plus tabous, étranges et régénérateurs. Sors de ton cercle de bougies et prends le micro, que nous nous retrouvions tous·tes·x aussi séduit·e·x·s qu’instruit·e·x·s !

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Everlasting Love, Sandra

Okay, ne bougeons plus, j’ai trouvé notre Saint·e·x-Valentin·e·x! Splendide Sagittaire, tu es en mode puissance et romance, avec en plus Saturne qui te donne envie de poser des mots et des bases durables. Ohlala ça sentirait presque le dégainage d’alliance ça!? J’ai envie de dire que l’entier du zodiaque se réjouit que tu le demandes en mariage – mais ce serait peut-être, tout comme toi parfois, un peu excessif ;).

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Mitosis, Eartheater

Magmatique. Mercure a terminé de rétrograder dans ton signe il y a peu et va s’y retrouver conjoint avec Pluton le 10 février. Tu es comme l’oeil de Sauron en version queer – et gentil·le·x, j’espère. Tu vois, tu sens, tu sais, et tu termines d’opérer toutes les transformations nécessaires pour être la meilleure version de toi-même, pour toi-même, et pour communiquer avec les autres. Je t’envie en écrivant ces lignes.