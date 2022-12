Attraction des astres, votre horoscope de décembre

Pour garder les pieds sur terre, rien ne vaut un plongeon la tête la première dans les étoiles. Ce mois, le signe à l’honneur est le Sagittaire.

Sagittaire

22 nov – 21 déc

Ta chanson du mois: Flamboyant – Dorian Electra

Tu n’as qu’un seul objectif en cette fin d’année: séduire, ou plutôt ensorceler tout le monde sur ton passage. Tout ton être est dévoué à cette mission qui pulse dans tes veines. Faire des folies de son corps et de son âme, c’est bien! À ton rythme, c’est même un marathon. Comme ils le conseilleraient à un⋅e⋅x athlète·x de haut niveau, les astres te mettent en garde contre d’éventuelles tensions musculaires.

Capricorne

22 déc – 19 jan

Ta chanson du mois: Just Can’t Get Enough – Depeche Mode

Comme dans Just Can’t Get Enough, le hit entêtant de Depeche Mode, tu n’en as jamais assez. Ta quête de reconnaissance et ton insatiable appétit pour l’argent vire à l’obsession. En désespoir de cause, tu te prépares à conquérir le monde. Jamais vaincue, ta ténacité fait des miracles et tu le sais. Du haut des cieux, les astres te demandent: «Le monde sera-t-il suffisant? Tout sacrifier pour le job en vaut-il la chandelle?»

Verseau

20 jan – 18 fév

Ta chanson du mois: Serotonin – girl in red

Avec la fin de l’année arrivent les doutes. Certes, on se sent fragile·x durant ces périodes de remise en question. Sois-en pourtant certain⋅e⋅x, il n’y a que les con⋅ne⋅x⋅s qui sont convaincu⋅e⋅x⋅s. Douter est un signe d’intelligence et non de faiblesse. «Vois le break du réveillon comme l’opportunité d’un reset 2022» te suggèrent les astres. Côté santé physique, tu pètes le feu. Un bon atout pour affronter les bleus de l’âme!

Poisson

19 fév – 20 mars

Ta chanson du mois: Last Christmas – Wham!

Dopé aux films de Noël, ton cœur dégouline de bons sentiments. Ton entourage se voit gratifié de tes élans de générosité jamais intéressée, de ta bonté naturelle et de ton imperturbable sincérité. Tes sourires et ton rire irradient à tel point qu’en ta compagnie, personne ne craint les coupures d’électricité. «Au coin du feu ou à la lueur d’une simple bougie, on se bouscule pour venir se blottir contre toi»observent, admiratifs, les astres.

Bélier

21 mars – 19 avr

Ta chanson du mois: Higher – VINCINT (feat Alex Newell)

«L’état de grâce est assez rare pour qu’on le savoure. C’est ton tour!» s’enthousiasment les astres. L’air de rien, face à la question: «Es-tu heureux⋅se?», on se trouve bien souvent désarmé⋅e⋅x. En ce moment, tu l’es, pleinement. Radieux⋅se·x, tu traverses l’existence comme si tu avais gagné un Oscar. Sous tes pas, les pavés prennent l’allure d’un tapis rouge et dans ton sillage, la grisaille devient une aurore boréale.

Taureau

20 avr – 20 mai

Ta chanson du mois: Strong – Romy, Fred Again…

Les astres te l’accordent, 2022 n’a pas été de tout repos pour toi. Un peu cabossé⋅e⋅x par les turbulences de ces derniers mois, tu touches à la ligne d’arrivée sur les rotules. Ton épuisement physique et psychologique te rendent hypersensible. «Dans cet état émotionnel particulier, compte sur tes proches pour te dorloter», te conseillent les astres. Rien de tel que le cocon familial et le noyau dur de tes ami⋅e⋅x⋅s pour te laisser (re)pousser des ailes en 2023.

Gémeaux

21 mai – 20 juin

Ta chanson du mois: Suburbia – Tove Lo

Assoiffé⋅e⋅x de liberté, tu mets tout en œuvre pour défendre la tienne. Ne t’étonne pas si ton état d’esprit fait des envieux⋅ses autour de toi. Il n’est pas donné à tout le monde de tracer sa route hors des sentiers battus comme tu le fais. «Hop! te mettent en garde les astres, ce n’est pas le moment de te reposer sur tes lauriers.» Les acquis, c’est comme les trophées, ça prend la poussière sur la cheminée.

Cancer

21 juin – 22 juil

Ta chanson du mois: Free Yourself – Jessie Ware

Déterminé⋅e⋅x à décrocher la lune, tu ne recules devant rien pour arriver à tes fins. «Quitte à sacrifier une amitié sur l’autel de ta réussite?» t’interrogent les astres, l’air de ne pas y toucher. Ébloui⋅e⋅x par ta propre soif de gloire, tu peux l’atteindre sans avoir recours à de tels renoncements. Cette fin d’année est propice à une évolution professionnelle qui pourrait bien déboucher sur ton rêve secret. Reste cool, ton charisme fera le reste!

Lion

23 juil – 22 août

Ta chanson du mois: Window Shopper – 50 Cent

La fièvre du shopping monte à mesure que les fêtes de fin d’année approchent. Avec l’excuse de ta longue liste de cadeaux à faire, tu cours dans tous les sens et ne rentres qu’avec des achats pour toi. Et alors, il ne manquerait plus qu’on te blâme de ne rien trouver de convaincant dans les rayons pour ton entourage! «Cette fièvre acheteuse résulte aussi du fait que tu t’es senti⋅e⋅x un peu débordé⋅e⋅x ces dernières semaines», pondèrent les astres.

Vierge

23 août – 22 sept

Ta chanson du mois: Bejeweled – Taylor Swift

Avec l’alléchante proposition qui t’est faite ce mois-ci, tu te retrouves face à un dilemme professionnel: pencheras-tu pour le choix du cœur ou celui de la raison? Les astres sont unanimes et te conseillent: «Vas-y, prends ton envol!» Aussi dorée soit-elle, une cage reste une prison. Suis ton instinct, libère-toi d’un poids que tu n’as plus à porter et souviens-toi que dans certaines situations: il n’y a rien de moins raisonnable que la raison.

Balance

23 sept – 22 oct

Ta chanson du mois: Break the Rules – Charli XCX

Le train-train du quotidien te pèse en cette fin d’année. Pas de panique, une proposition tombe à pic! Et pas des moindres. Grâce à tes compétences reconnues, un⋅e⋅x chasseur⋅euse·x de tête pourrait bien t’approcher pour un projet excitant. «Prépare ta valise, es-tu prêt⋅e⋅x à partir à l’étranger?» t’adressent les astres. Nouvelle année pour un nouveau départ, on dirait bien que tu es sur le point de décrocher le Graal!

Scorpion

23 oct – 21 nov

Ta chanson du mois: What I Want – MUNA

«Précis⋅e⋅x, enjoué⋅e⋅x et solaire, tu fais preuve d’une habileté à communiquer qui saura te mener loin», s’exaltent les astres. La puissance de ton esprit te propulse vers la nouvelle année sous les meilleurs auspices. Au gré de nouvelles rencontres, cette énergie renouvelée t’ouvre de nouveaux horizons. À ton contact, certaines personnes évoquent ton magnétisme auquel rien ne résiste. Ne fais pas attention aux haters qui taxeront ton enthousiasme d’énergie délirante.