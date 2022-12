Les Pépites de décembre-janvier

Et voilà, c’est déjà le dernier numéro de l’année et pour affronter l’hiver en douceur, on vous propose une sélection de pépites 100% musicales.

Et on espère que ces sons pop, rap, électro, et feelgood vous feront oublier le hit de saison d’une certaine Mimi. On vous hug très fort (si consenti), on vous envoie plein de force et de courage pour ce moment de l’année pas toujours très cool à vivre. Notre kit de survie à nous? Un super bonnet en laine, un hoodie confortable, revoir le film Carol, passer le plus de temps possible avec les gens qu’on aime et écouter la playliste des pépites qui vient tout juste d’être mise à jour. Du love sur vous tous·te·x·s!

Zoe A’dore – Thing for You

On adore ces moments où une chanson inconnue arrive en shuffle dans nos oreilles et qu’ instantanément, c’est le coup de foudre. C’est ce qui nous est arrivé avec Thing For You de Zoe A’dore. Un chanson dark pop avec un hook qui donne sans cesse envie d’appuyer sur repeat en hochant de la tête. Imaginez alors notre excitation quand on lit sa bio Spotify: «Live. Laugh. Lesbian». On y apprend aussi que Zoe A’dore est une artiste australienne et qu’elle a deux-trois autres hits pop très sympas à son actif!



Romy – Strong

Il est fort probable qu’une des chanson du groupe The XX a été la soundtrack d’un des moments mélo de votre vie. Chez Vagin Pirate, en tout cas, c’est une certitude. On peut dire qu’on est des fans absolues de la chanteuse du groupe, Romy. Ses DJ sets sont des moments d’amour et de bonheur suspendus dans le temps. On souhaite à tout le monde d’expérimenter ça en live, entouré·e·x des gens qu’on aime.

Depuis la sortie de son premier single solo Lifetime, l’année passée, on dansait sur cette chanson en attendant qu’elle sorte d’autres tracks. Ce moment est enfin arrivé: Strong est un joyau avec une vibe trance qui nous fera planer tout l’hiver.



Ana Gabriela – Degradê

Ana Gabriela est une artiste brésilienne ouvertement lesbienne qui s’est fait connaître en 2015 avec des reprises à la guitare de ses chansons préférées sur YouTube. Est ensuite venu un single, Mais de Nós, couronné d’un disque d’or, et un premier album, Ana, en 2020. La voix d’Ana Gabriela est si smooth qu’elle nous transporte à chaque fois. Son deuxième album, Degradê est sorti début novembre. Elle écrit sur des thèmes tels que l’amour, l’autodétermination des femmes, la connaissance de soi et l’appartenance à la communauté LGBTQIA+.



Uzi Freyja – Lunacy



Uzi Freyja, c’est un groupe de rap français mené par la chanteuse Kelly Rose. Leur nouvel EP est sorti le 18 novembre dernier et s’intitule Lunacy, un nom qui signifie l’absurdité de ce monde qui ne tourne définitivement plus rond.

Ce deuxième EP sorti chez Warriorecords est un savant mélange de sons rap, trap, électro et house. Kelly Rose nous balance des textes forts et percutants qui traitent de sujets comme le droit des femmes, le racisme ou l’amitié. On vous invite à regarder le clip de D.U.H afin d’avoir un aperçu de la puissance et de la fierceness de Kelly Rose, c’est vraiment du lourd!

Let’s go réserver vos places pour aller les voir sur scène en Suisse, le 9 décembre à Neuchâtel et le 10 décembre à Yverdon.



Minuit Machine – 24

Duo parisien créé en 2013 et dont les membres sont Hélène de Thoury (instruments) et Amandine Stioui (voix), Minuit Machine vient de nous dévoiler un 4e album intitulé 24. On se laisse emporter dès la première écoute par cette ambiance dark wave, techno et electro pop planante. La voix posée de manière subtile nous bouleverse et nous emmène dans un voyage dystopique, immersif et parfois sombre, mais bourré d’émotions. Cet album est la confession de la réalité parfois brutale dont la vie est faite. En effet, l’une des membres de ce duo a perdu définitivement l’ouïe d’une oreille à cause du Covid. À force de travail et de réadaptation, elles ont pu envisager la suite du projet et nous offrir ce bel album où chaque morceau est une affirmation, un cri de ralliement, une pulsion de vie.

On a particulièrement aimé le titre et le clip Lion in a Cage et le titre Unsent. Bonne écoute.



Retrouverez la traditionnelle Hotte de Noël de Vagin Pirate:

