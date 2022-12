La hotte de Vagin Pirate

La casquette Romantiqueer Accessoire indispensable de la dyke, on a craqué pour la nouvelle casquette

Accessoire indispensable de la dyke, on a craqué pour la nouvelle casquette de @sapphosutra pour les Romantiqueers que nous sommes.

sapphosutra.fr

Eye to Eye: Portraits of Lesbians Photographs by JEB

À offrir sans modération, la sublime réédition de ces portraits de couples lesbiens de différents âges et milieux sociaux dans leur quotidien.

Un abonnement au magazine Gaze

Gaze est une revue indépendante semestrielle qui célèbre les regards féminins à travers des récits intimes, du journalisme incarné et beaucoup de magnifiques photographies.

gaze-magazine.com

Oracle rock – Virginie Despentes et La Rata

On glisse sous tous les sapins le tarot rock de Virginie Despentes, mis en images par sa meuf, La Rata, tatoueuse et illustratrice.

Periood Underwear

Des culottes menstruelles suisses, respectueuses de l’environnement avec un design simple et efficace. C’est le cadeau de rêve qui est rendu possible par Periood Underwear.

@periood.underwear

Pour le plaisir, le Womanizer Liberty!

Un grand classique, mais de quoi se faire plaisir et faire plaisir. Peut s’utiliser en solo, à deux ou à plusieurs! À placer sur son clit ou dicklit et on laisse la magie opérer!

Un bonnet de chez Beanie Beanie

Tu es tombé sur la nouvelle meuf de ta meilleure pote au tirage au sort des cadeaux et tu ne sais pas quoi lui offrir? Un bonnet 100% laine de chez Beanie Beanie saura toujours sublimer les plus queer des looks!

beaniebeanie.ch

T-shirt Act Up Paris

On offre tout en soutenant les actions de prévention de Act Up Paris. L’artiste SMITH a réalisé des portraits thermiques de ses militant·e·x·s.

act-up-paris.wiltee.com

Anne-Fleur Multon, Il était une autre fois



Trois contes connus revisités, pour réchauffer nos cœurs d’enfants.

Offrez la Qulture



C’est pas tous les jours Noël, mais pourquoi ne pas faire durer le plaisir? Go, on offre un abonnement au Théâtre de l’Usine à Genève pour profiter de leur programmation pointue et queer!

theatredelusine.ch

Dyke it Yourself

Pas besoin de dépenser des mille et des cents: les cadeaux maison, c’est souvent bien plus cool. On vous lance ici quelques idées: des décos de sapins en pâte à sel en forme d’animaux pour vos potes qui vous envoient des TikTok de chats à longueur de journée. Faire sécher de la sauge pour en faire des bâtons à brûler pour vos witches préférées. Ou encore faire des petites boutures de vos plantes pour vos gouines Quechua. Sky is the limit!