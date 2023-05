Papa, maman, j’aime les…

Le 19, le 99, le 106, le 128 et le numéro complémentaire, le 160.

Quels sont donc ces chiffres? Le tirage au sort d’un loto associatif organisé dans le pied du Jura et animé par une queen locale à l’accent chantant? Le code d’accès pour une soirée queer undergroud sous le jet d’eau? Un nouveau moyen top secret de communiquer via les apps?

Avant de vous en dire plus, il faut que je me confesse. Vous qui m’avez lu, dans ce numéro et dans les précédents, vous avez dû le remarquer. Aujourd’hui je me sens prêt, je vous le dis sans détour: j’ai un faible pour les archives…

Déjà sur les bancs de l’université, la simple évocation de ce mot éveillait toute mon attention: «archives». Ma joie a donc été grande quand nous avons pu organiser le transfert de celles de 360° auprès du Centre Maurice Chalumeau de l’Université de Genève. Une exposition qui débute le 17 mai fera honneur à l’addition des éditions successives du 360° à leurs riches collections!

Mais donc, revenons à nos moutons: 19, 99, 106, 128, 160.

Cette suite de nombres correspond aux cinq éditions manquantes pour compléter la collection complète des publications du magazine 360° conservées au Centre Maurice Chalumeau. Je fais donc appel à vous, fidèle·x·s lecteur·rice·x·s! Courez dans vos greniers, fouillez vos caves, faites de la spéléologie dans vos dossiers. Nous avons besoin de vous pour réunir et consigner ces quelques numéros manquants auprès de l’Université de Genève. C’est un pan important de l’histoire queer romande qui doit être complété, pour que les générations suivantes aussi puissent se confesser: «Papa, maman, j’aime les archives!»

Si vous êtes propriétaire de l’un de ces numéros et que vous souhaitez en faire don, vous pouvez écrire à pub@360.ch. Merci par avance pour votre aide!