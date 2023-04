«Je suis ce que je voudrais être»

L’artiste vaudoise Silance a sorti en janvier son premier album, Nouveau genre. Une ode poétique à une nouvelle identité, celle d’une femme lesbienne et androgyne qui défend les laissé·e·x·s-pour-compte.

Le principal trait de mon caractère

Mon audace. Autant qu’elle peut me faire défaut, elle me permet d’oser, d’aller plus loin que ce que me dicterait mon esprit rationnel.

Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

Leur amour inconditionnel et leur humour.

Ce que je voudrais être

Je suis ce que je voudrais être.

Mes compositeur·trice·x·s préféré·e·x·s

Julia Kent, une violoncelliste qui me fait voyager quand je l’écoute, et Hans Zimmer, dont on ne présente même plus le talent.

Mes héro·ïne·x·s dans la vie réelle

J’ai envie de citer celles qui m’entourent, ma maman, mes sœurs, mes amies et mon amoureuse. C’est dans la réalité du quotidien qu’on réalise la force d’une personne.

Comment j’aimerais mourir

Il y a peu, j’étais dans ma voiture sur une route de campagne. Il faisait nuit et j’écoutais des chants religieux. Je me suis fait la scène dans ma tête: un accident, morte sur le coup. L’arrivée des secours devant ma voiture retournée avec la musique bien dramatique qui tournerait encore en boucle. Digne d’un drame qui me caractérise.

Ce que je déteste par-dessus tout

J’essaie de ne rien détester, je trouve que ça alimente une forme de haine ou de mépris que je souhaite ne pas avoir dans ma vie. J’estime ne pas avoir besoin de ça pour évoluer dans mon existence, mais c’est une chose qui se travaille au quotidien. Je ne suis pas parfaite.

Ma devise favorite

«Sauter dans le vide, vibrer et vivre». C’est simple, si tu veux faire quelque chose, fais-le, ne laisse pas la peur t’empêcher de réaliser ce qui t’attire. Ça a marché pour moi, cette devise est le refrain d’une de mes premières chansons qui a très vite tourné en radio et qui a confirmé l’importance de ce que je chante.