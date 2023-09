Une d’ces couches!

Dr. Hazbi œuvre dans l’enseignement universitaire, l’économie, l’art et la politique. Son téléphone est bourré de réflexions qu'iel s'empresse de retranscrire, couche par couche.

Couche #84: L’été n’a plus le même goût qu’avant vs. c’est le meilleur goût qu’un été n’aura jamais eu.

Couche #85: J’ai rencontré tellement de meufs au bled qui soit se sont séparées, soit n’ont plus envie de se marier! Elles comprennent qu’elles auront une meilleure vie sans le poids du patriarcat à la maison. Je jubile de voir cette résistance plus ou moins silencieuse. Vazhdoni ashtu!

Couche #86: Dans un monde où les gens n’écoutent que ce qu’iels veulent, ça ne donne pas trop envie de parler.

Couche #87: Pourquoi les nouvelles générations ont-elles des lèvres plus volumineuses?

Couche #88: J’ai remarqué que quand je colle plus au stéréotype d’albash que de queerdos, un nombre considérable de personnes dans les milieux queers prend ses distances. Qu’est-ce que ça veut dire? Qu’il n’y a que certaines manières d’être queer qui sont acceptées? Ou qu’être albash est indésirable à moins que cette facette de nos identités soit cachée par une bonne grosse couche de queerness?

Couche #89: Qu’allez-vous faire pour vous préparer au super El Niño qui risque de nous accompagner ces 3 à 5 prochaines années?

Couche #90: Je me réjouis d’être là-bas, tout en me réjouissant d’ici. Je me rends compte de la chance que j’ai d’aimer être de tous les endroits auxquels je me sens appartenir. Et la chance que j’ai de pouvoir y accéder!