Christina Andrea Rosamilia :«Il est temps de sortir des sentiers battus»

Elle adore cuisiner, surtout des plats asiatiques à manger avec des baguettes. Elle aime écrire, et vient d’ailleurs de terminer son premier livre, qu’elle souhaite également transformer en long métrage. Originaire de Bellinzona, la capitale du Tessin qui compte 44 000 habitants et qui se distingue par ses trois merveilleux châteaux médiévaux, elle a commencé par obtenir un diplôme en soins sociaux et sanitaires, tout en suivant des cours de théâtre entre Lugano et Milan.Mais elle a une autre idée en tête, même si elle ne suit pas tout de suite les feux de la rampe. Déterminée, Christina n’a jamais abandonné et s’est battue pour atteindre son objectif: devenir actrice. À ce jour, elle a joué dans des séries télévisées, la plus récente étant Bang Bang Baby sur Amazon Prime, des courts métrages et des films (Peripheric Love sortira bientôt). Aujourd’hui, elle vit entre Londres, le Tessin et l’Italie.

Réception

Christina a un amour profond pour sa patrie, le Tessin. Lorsqu’elle en parle, elle transmet un sentiment doux amer, comme quelque chose qui a un goût enchanteur mais qui, lorsque vous vous y attendez le moins, peut vous frapper avec des saveurs moins agréables. «Fondamentalement, il y a du bon dans les êtres humains, mais souvent l’ignorance et le manque de connaissances peuvent conduire les gens à être méchants. J’ai des souvenirs très forts de mon passé: j’ai été battue et insultée pour ce que j’étais et comment je me comportais. Heureusement, je n’ai pas que des souvenirs sombres, sur mon chemin tessinois j’ai aussi trouvé des personnes aimantes qui m’ont tendu la main.» Christina me fixe avec ses grands yeux clairs et continue son histoire en affirmant que son chemin de croissance s’est fait essentiellement dans la solitude. «J’ai toujours été moi-même, malgré les préjugés et les difficultés que j’ai rencontrés, et après une profonde réflexion, j’ai quitté le Tessin, parce que je ne pouvais pas être qui je voulais être: moi.»

Travail

«Au Tessin, je n’ai jamais eu la satisfaction de trouver un emploi stable au-delà du cinéma, que ce soit en tant que serveuse ou vendeuse. En fait, j’avais trouvé un emploi, mais quand l’employeur a découvert mon passé, il m’a renvoyé à la maison.» Elle quitte à contrecœur sa famille et ses proches pour se rendre à Londres. «Je n’y étais jamais allé, je ne connaissais personne sur place, mais je me suis sentie accueillie simplement pour qui j’étais, Christina. Là-bas, le monde du travail – mais pas seulement – est beaucoup plus favorable aux personnes LGBTIQ+. Je ne me suis jamais sentie victime de discrimination à Londres.»

Changement de perspective

Le documentaire de Netflix Disclosure aborde la question de la représentation des personnes transgenres dans les productions médiatiques. Depuis le début des années 1900 jusqu’à aujourd’hui, les hommes et les femmes transgenres sont souvent ridiculisés·e·x·s ou confinés·e·x·s dans des rôles de promiscuité peu valorisants. «L’industrie du cinéma est vraiment mystérieuse. En fait, les personnes transgenres qui travaillent dans le monde des médias se voient souvent attribuer un masque. En gros, le problème est que les sujets sont construits à partir de l’identité sexuelle du personnage.» Christina poursuit:«Tant que cette philosophie sera suivie, le public ne pourra pas changer son point de vue sur les personnes transgenres et ne fera que les reléguer au rang de prostituées, de toxicomanes ou de criminels. C’est peu édifiant de savoir que les rôles qui vous seront proposés tourneront autour d’un tel personnage. Je pense qu’il est vraiment temps de penser «en dehors de la boîte» et de créer des personnages qui sortent de ces frontières démodées. Nous en sommes proches, mais j’espère que nous pourrons être plus inclusif·ve·x·s à l’avenir, en fait maintenant!»

Sans le masque

Empathie et gentillesse. Personne n’aimerait qu’on lui demande: «Écoute, qu’est-ce qu’il y a dans tes sous-vêtements? Comment faites-vous? Vous aimez les hommes ou les femmes?» Communiquer respectueusement avec les personnes transgenres ne nécessite pas de grandes qualifications. «Le premier conseil que je donnerais est de se documenter et d’en apprendre davantage sur cette partie de la communauté LGBTIQ+. Il existe même des vade-mecum énumérant les choses à demander et celles à ne pas demander. Personnellement, je trouve particulièrement mauvais les compliments du genre: «Ah, mais ça ne se voit pas, je ne l’aurais jamais dit car tu es très belle!» Ce n’est certainement pas un compliment, qu’est-ce que ça veut dire? Que quelqu’un qui n’est pas beau vaut moins que quelqu’un qui est plus attirant?» Les gens prennent souvent des libertés qui ne leur sont pas données. Le masque que la société nous attribue au fil du temps peut se transformer en une armure très lourde qui empêche les autres de voir qui nous sommes vraiment: des êtres humains simplement uniques.»

La conversation entre Christina et moi touche à sa fin et elle me salue avec cette pensée: «Ne permettez pas à une étiquette ou à un masque de miner votre personnalité. Nous ne sommes pas des arbres, nous ne sommes pas enraciné·e·x·s dans la terre, alors si vous ne vous sentez pas bien là où vous vivez, trouvez votre dimension dans un endroit où vous vous sentez bien. Je suis reconnaissante à Londres de m’avoir permis de m’épanouir et au Tessin de m’avoir rendue forte.»

Profil IG: @christinaandrearosamilia