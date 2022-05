Attraction des astres, l’horoscope de mai

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Swim Good, Frank Ocean

Proche de l’épuisement, calme ta course effrénée à grimper les échelons quatre par quatre. Il serait fâcheux de voir ta folie des grandeurs se transformer en piège. Surtout, n’oublie pas que l’ambition la plus noble est de prendre soin de toi. «Droit·e·x dans tes bottes, avance sereinement, sans risquer de te brûler les ailes», te soufflent les astres.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Sowing The Seeds Of Love, Tears For Fears

Tu l’as compris, croire en soi est la clé du succès. Sans en abuser, tu uses de ton pouvoir de séduction et ton charisme pour arriver à tes fins. «Maintenant, ramasse les fruits portés par les graines que tu as semées», entonnent en chœur les astres. Regarde, ça se bouscule au portillon: tout le monde veut ta compagnie et rêve de travailler avec toi.

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: J’ai pas peur, Eighth Wonder

«Ouvrir son cœur est une totale mise à nu, un sentiment vertigineux», les astres te l’accordent. C’est aussi la promesse de l’accès direct à des rapports humains authentiques. Profite des élans d’affection à ton égard, ton cercle rapproché pourrait même s’élargir à de nouvelles personnes. En résumé, cette mise à nu te guide vers une intense période de créativité.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Besoin de personne, Véronique Sanson

Tu affirmes ton indépendance, ce qui est très positif. Le revers de la médaille, c’est que cette phase individuelle pourrait être interprétée comme le message que tu n’as besoin de personne par une partie de ton entourage. «Ne compter que sur soi-même, c’est bien. Se renfermer sur soi, c’est moins bien à long terme», prophétisent les astres.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Slow, Kylie Minogue

Aiguisée à bloc, ton intuition guide tes pas mieux que jamais. Ton flair est ta force, tes proches et tes collègues le sentent et en redemandent. Prends garde à ne pas t’épuiser dans ce tourbillon de sollicitations, surtout qu’elles ne sont pas toujours bienveillantes. «Ralentis le rythme et réapproprie-toi ce qui t’appartient», te conseillent les astres.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Reality, Richard Sanderson

Qui pourrait bien te reprocher tes humeurs rêveuses? Rêver permet les voyages immobiles. Ce mois-ci, les astres te rappellent qu’il est bon de songer son existence comme une utopie pour prendre un peu de hauteur dans le chaos ambiant. Mets ton esprit cartésien en berne, il arrive que les réponses aux énigmes surviennent dans les rêves!

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Give Peace A Chance, John Lennon et Plastic Ono Band

Il existe d’autres moyens que les rapports de force pour s’affirmer face au monde. Il semble bien que tu entames une phase d’accalmie, la voie directe vers un épanouissement personnel. Autour de toi, les visages se décrispent et les sourires réapparaissent. Tu sais pourquoi? Tu as simplement désamorcé ton système de défense. Les astres sont fier·ère·x·s de toi.

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: High Energy, Evelyn Thomas

Dans le méli-mélodrame de l’existence, l’énergie joue les rollercoasters. Après une lente phase ascendante, tu arrives enfin au top. Surfe en mode diesel, ta clairvoyance te mènera où tu le souhaites. En bonus, tes tracas financiers se dissipent enfin grâce à une source inespérée. «C’est ce que les humains dénomment la chance», plaisantent les astres.

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: The Message, Grandmaster Flash and the Furious Five

Quand le stress se fait sentir, va prendre l’air plutôt que de rester à ressasser dans ton coin. Respire profondément et regarde en l’air. En lutte permanente contre ta nature anxieuse, vois plutôt tout ce que tu as accompli jusqu’ici. Oui, tu sais déplacer des montagnes. Rassure-toi. «Tu es irrésistible», te répètent les astres. Écoute-les!

Verseau

21 janvier – 19 février

Ta chanson du mois: Never Give Up, Sia

«Savoir douter est positif, mais c’est déstabilisant», te confirment les astres. Après les grosses remises en question, tout rentre dans l’ordre. Porté·e·x par l’éclaircie dans tes songes brumeux, tu te sens pousser des ailes. Résultat, tu protèges les tien·ne·x·s comme un·e lion·ne. Gare à celles et ceux qui tenteront de leur nuire, ton coup de griffe saura les tenir à distance.

Poissons

20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Applause, Lady Gaga

Ton assurance en toi fait de toi un·e·x redoutable négociateur·trice·x. Par contre, tu as tendance à vouloir éclipser les autres. «Ton appétit de réussite n’est en rien misérable, tant que tes démarches ne se font pas au détriment d’autrui», assènent les astres. Imagine un peu l’ennui de te retrouver seul·e·x dans une tour d’ivoire, aussi haute soit-elle.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Treat People With Kindness, Harry Styles

«Et la tendresse, bordel?», prônent les astres! Débordant·e·x d’affection pour ton cercle rapproché, tu chéris ton clan, tu gâtes tes êtres cher·ère·x·s sans compter. Single ou en couple, tes pulsions bienveillantes rayonnent et te reviennent comme un boomerang. Ces liens resserrés pourraient bien déboucher sur un projet d’avenir qui te tient à cœur depuis longtemps.