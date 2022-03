Les Young Boys aux couleurs de l’arc-en-ciel

L’ensemble de l’équipe portera un maillot noir aux fines rayures reprenant les couleurs de l’arc-en-ciel, avec la mention #YBforeveryone.

Le capitaine de l’équipe, Fabian Lustenberger, portera également un brassard reprenant ces mêmes couleurs. Par ailleurs, le soir du match, un stand d’information ainsi que des flyers viendront aider à promouvoir un message de paix, de tolérance et d’acceptation de la diversité des différents modes de vie.

Ce n’est pas la première fois que le club bernois s’attaque à ces questions-là, et plus particulièrement à l’homophobie dans le milieu du football, puisqu’il a prêté son nom et son logo, ainsi que le stade Wankdorf, pour le tournage du film Mario sorti en 2018. L’ensemble de la démarche des Young Boys s’inscrit dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme organisée par la ville de Berne, et le profit des ventes des maillots arc-en-ciel servira à soutenir les réfugié·e·x·s ukrainien·ne·x·s.