Vaud: une nouvelle déléguée cantonale pour les questions LGBTIQ+

Cette dernière est actuellement responsable de recherche à l’Institut des Humanités en médecine du CHUV et également co-présidente, au niveau suisse, de l’association faîtière Familles arc-en-ciel.

Son nouveau rôle consistera à conseiller Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État vaudois, et son département, afin de développer une meilleure inclusion des personnes LGBTIQ+ au sein de l’administration cantonale, et plus largement dans la société.

Il s’agira d’élaborer une stratégie de politique publique qui brossera un panorama des problématiques en cours dans les différents départements cantonaux. Ce travail sera accompagné par les partenaires sociaux et les associations cantonales, ainsi que par d’autres personnes clés dans le canton de Vaud, comme Caroline Dayer dans son rôle de déléguée départementale aux questions d’homophobie et de transphobie au DFJC.

On ne peut qu’encourager la nomination de personnes ressources au sein de l’administration publique, permettant d’intégrer le regard de personnes concernées au coeur même des décisions politiques cantonales.