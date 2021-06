La Pride, porte-voix des minorités

À 43 ans, Xavier Lavatelli a un parcours de militant déjà long, notamment avec PVA Genève. Cet employé du Service social de la Ville a également été témoignant dans le cadre du Projet-écoles, dont l’objectif est de rassembler des récits de personnes concernées par le VIH dans les écoles. Geneva Pride s’apprête à occuper l’espace public à deux occasions en ce mois de fiertés. Samedi 26, le rendez-vous aura lieu place des Nations pour un événement politique. Le dimanche 27, une course sera organisée sur la Voie-Verte, ainsi qu’un géocaching pour (re)découvrir des lieux ou associations LGBTQ+ de Genève. Notez que la Geneva Pride aura lieu du 9 au 12 septembre 2021.

P

Progrès

«Même si la Suisse est encore à la traine en matière de droits LGBTQ+, des progrès ont été accomplis ces dernières années: la loi contre l’homophobie, le projet de loi autorisant le mariage égalitaire et le changement facilité de la mention du sexe à l’état civil. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Aucune loi ne protège les personnes trans* de la transphobie, deux référendums contre le mariage pour tou·te·x·s ont abouti et certaines assurances sociales restent discriminantes.»

R

Respect

«Nous demandons, à travers nos événements, le respect de nos droits, de nos corps, de nos choix, de notre vie privée, de notre intégrité physique et morale. Sans tolérance et acceptation mutuelle, il ne sera pas possible d’éliminer la haine et l’injustice.»

I

Invisibilisation

«Face à l’invisibilisation des personnes LGBTQ+, la Marche des Fiertés est un coup de projecteur. Il est essentiel de prendre conscience des nombreux mécanismes de marginalisation qui privent les personnes concernées de toute protection légale et les dissuadent de chercher du soutien. La Pride se doit de mettre en avant et de porter la voix des minorités.»

D

Diversité

«Les Marches des Fiertés à travers le monde, y compris la Geneva Pride, sont des événements de célébration de la diversité, L’enjeu est de faire que la société nous accepte, et plus encore, devienne aussi mixte et diverse que nos communautés.»

E

Égalité

«Malgré les avancées, un constat est clair: les personnes LGBTQ+ n’ont pas les mêmes droits que les personnes cis hétérosexuelles. Notre société compte encore des discriminations en raison de l’identité et expression de genre, ainsi que de l’orientation affective et sexuelle, et c’est pourquoi nous devons poursuivre la lutte pour l’égalité!»