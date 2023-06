ViiV Healthcare et EuroGames: pour du fun et du sport dans la communauté

ViiV Healthcare soutient les EuroGames Berne 2023 en tant que Gold Partner. Pourquoi notre engagement pour cet événement est-il important et pourquoi le sport concerne-t-il aussi les personnes atteintes du VIH?

Le sport est sain. Et cela vaut aussi pour les personnes atteintes du VIH. Comme l’ont découvert des scientifiques du sport de l’Université de Potsdam, l’activité sportive renforce le système immunitaire et contribue à la qualité de vie des personnes atteintes du VIH. Ils ont pu constater une amélioration en particulier chez les participants à l’étude souffrant de contraintes psychiques (1). De telles contraintes peuvent se manifester sous la forme de stress ou de conflits sur le lieu de travail.

ViiV Healthcare entend compléter la phrase mentionnée plus haut: le sport est sain et doit être fun. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible d’intégrer régulièrement et durablement une activité physique dans son quotidien. Pourquoi ne pas tout de suite se rapprocher de nos ami·e·s et des personnes partageant les mêmes idées que nous et former un groupe?

Telle est la devise des EuroGames Berne 2023. Ici, sport et fun occupent la première place dans la communauté. ViiV Healthcare soutient l’événement multisports et est fier d’être sponsor Gold. «Nous sommes ravis de participer à cet évènement. Berne est notre ville natale, c’est ici que ViiV Healthcare a son siège en Suisse», explique Polly Draganova, country manager de ViiV Healthcare Switzerland. «Notre entreprise pharmaceutique s’est spécialisée à 100% dans le domaine du VIH. Le partenariat avec la communauté LGBTIQ fait donc partie de notre ADN.»

Les EuroGames 2023, qui se dérouleront du 26 au 29 juillet 2023, sont la plus grande manifestation sportive LGBTIQ d’Europe placée sous le signe de la diversité et de l’inclusion. Environ 3000 athlètes de plus de 50 pays sont attendu·e·s, qui pratiquent plus de 20 types de sports et participent à près de 10 activités. Le programme comprend des sports d’équipe tels que le football, le volleyball et le flag football, ainsi que des sports individuels tels que le squash, le tennis ou un PrideRun 5K/10K. Il n’est pas nécessaire de se qualifier pour les EuroGames. Ils sont accessibles à tous les adultes, indépendamment de leur classe de performance, de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre.

Dans le cadre de ce sponsoring, ViiV Healthcare offre à ses employé·e·s dans toute l’Europe la possibilité de participer aux EuroGames Berne 2023. «Les EuroGames sont une excellente occasion d’accueillir chez nous des collaborateur·trice·s venant d’autres pays et de passer un bon moment en leur compagnie», déclare Mme Draganova.

«Celui qui vit la diversité accepte les gens tels qu’ils sont et veille à ce que leur voix soit entendue. C’est pourquoi les EuroGames nous conviennent si bien.» Polly Draganova, country manager de ViiV Healthcare Switzerland

L’une des principales préoccupations de ViiV Healthcare est la création d’une culture d’entreprise inclusive. «C’est précisément parce que la communauté LGBTIQ a été très fortement touchée au début de l’épidémie de VIH que le travail d’information est pour nous important. Les personnes atteintes du VIH sous traitement antirétroviral actif ne peuvent pas transmettre le virus» (2), explique Mme Draganova. «Celui qui vit la diversité accepte les gens tels qu’ils sont et veille à ce que leur voix soit entendue. C’est pourquoi les EuroGames nous conviennent si bien.»

Mme Draganova souhaite à tous les collaborateur·trice·s de ViiV Healthcare de passer un moment inoubliable aux EuroGames. «Certains d’entre nous visent une médaille. D’autres souhaitent juste passer un bon moment», déclare-t-elle. «Profitez pleinement de ces journées et laissez-nous ouvrir la voie à la diversité et l’inclusion.»



