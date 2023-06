Une d’ces couches!

Dr. Hazbi œuvre dans l’enseignement universitaire, l’économie, l’art et la politique. Son téléphone est bourré de réflexions qu'iel s'empresse de retranscrire, couche par couche.

Couche #75: Je me demande souvent pourquoi certaines personnes qui assistent à mes ateliers ou mes cours sur la diversité au travail ont peur de parler de différences. «Il faut se focaliser sur ce qui nous réunit.» J’ai récemment voulu tester une autre ligne pédagogique. Salle de conférence avec une quinzaine de personnes, dont une qui déclame cette fameuse phrase. Ma réponse, toujours avec un ton plutôt doux: «Très bien, alors focalisons-nous sur ce que vous avez en commun. Si je peux commencer la liste, ce qui vous réunit c’est la même classe sociale, la même couleur de peau, les mêmes générations, le fait que vous devez avoir un travail pour vivre ou survivre… Et justement, ce droit, si on ne se focalise que sur celles et ceux qui nous ressemblent, on va finir par ne jamais le donner aux personnes qui sont différentes de nous. Bon, comme je suis externe, il y a sûrement plein d’autres éléments qui vous réunissent auxquels je n’ai pas accès. Je passe la main à qui veut enrichir cette liste.» S’en est suivi un silence des plus parlants.

#76: J’ai suissisé mon albanitude, queerisé ma suissitude et là j’albanise ma queeritude.

#77: 15% de la population américaine mesure plus de 183cm, alors que la proportion est de 60% chez les PDG des 500 plus grandes entreprises américaines.