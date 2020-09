Un «courage contagieux» qui s’affiche

Il faut le reconnaître, on l’a un peu perdu de vue depuis que le monde se préoccupe d’une autre pandémie. Mais le combat contre le VIH/sida se poursuit à travers la planète, et singulièrement sur le continent africain.

C’est le sujet de la belle exposition photographique à découvrir tout le mois de septembre en plein air, sur le quai Wilson, à Genève, à l’initiative de Coalition Plus. S’y affichent des portraits d’hommes et de femmes en première ligne pour faire respecter le droit et la dignité des communautés touchées par le virus – travailleuses et travailleurs du sexe, usagères et usagers de drogue ou encore hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – trop souvent au défi de législations répressives.

Populations marginalisées

En 2019, 69 % des nouvelles infections au VIH enregistrées en Afrique de l’Ouest et du Centre l’ont été au sein de populations habituellement marginalisées, rappelle Coalition Plus, citant le rapport mondial d’Onusida publié en juillet dernier. Dans ces régions l’accès aux traitements est fortement limité par les discriminations et la stigmatisation.