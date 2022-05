Jake Daniels, footballeur pro anglais, fait son coming out gay

«I think now is just the right time to do it. I feel like I’m ready to tell people about my story. I want people to know the real me.» [«Je crois que c’est le bon moment pour le faire. Je me sens prêt à raconter mon histoire aux gens. Je veux que les gens sachent qui je suis vraiment.»] C’est avec ces mots que le jeune footballeur britannique de deuxième division a parlé de son homosexualité, lundi 16 mai 2022, dans une interview accordée à Sky News. Il devient ainsi le premier professionnel du ballon rond en activité ouvertement out.

Le jeune anglais a parlé des modèles sportifs qui l’ont inspiré pour faire son coming out, notamment le plongeur Tom Daley ou le footballeur australien Josh Cavallo. Son coming out intervient 32 ans après celui de Justin Fashanu qui, en 1990, a été le premier footballeur au monde à révéler son homosexualité. Ce dernier s’est tragiquement suicidé en 1998 après une campagne homophobe extrêmement violente à son encontre.