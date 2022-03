L’association Pink Cross met en place un fonds d’urgence pour l’Ukraine

Pink Cross, l’association faîtière des organisations LGBTIQ+ en Suisse, a mis sur pied depuis quelques jours un fonds d’aide à destination des personnes LGBTIQ+ atteintes par la guerre en Ukraine.

Fort d’un soutien de plus de 50’000.-, ce fonds a pour but de soutenir les personnes LGBTIQ+ ukrainiennes réfugiées en Suisse, ainsi que les organisations et structures qui viennent en aide à la communauté LGBTIQ+ sur place.

Plus d’informations sont à retrouver sur le site internet de Pink Cross, où les dons peuvent être faits directement: https://www.pinkcross.ch/fr/ukraine