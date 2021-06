Secourus par des plaisanciers gay qu’ils venaient de harceler

Voilà ce qu’on appelle le karma, résume «The Guardian»… Trois jeunes plaisanciers qui avaient balancé des insultes homophobes et adressé des doigts d’honneur à un groupe d’amis profitant du soleil, dimanche sur le lac Moses (État de Washington), se sont retrouvés en situation fort embarrassante quelques instants plus tard. À bord d’un puissant bateau à moteur, les énergumènes venaient de tournoyer autour de l’embarcation ornée de drapeaux arc-en-ciel pour l’éclabousser et la faire tanguer, quand le moteur de leur propre bateau a explosé.

Et qui a dû porter secours au trio, qui s’est enfui à la nage? Les occupants du bateau qu’ils venaient de harceler! L’une des vidéos de ce sauvetage improbable est devenue virale sur TikTok, où elle a accumulé 25 millions de vues. «On les a repêchés sains et saufs, on a été plus gentils qu’eux», a résumé l’auteur des images.

Selon lui, les trois naufragés, deux hommes et une femme, se sont bien gardés de remercier les sauveteurs après s’être hissés à bord. «Ils nous hurlaient dessus, ils ignoraient nos questions alors qu’on appelait les secours et l’un d’eux s’est mis à fumer sa cigarette électronique sans demander la permission.» La police locale du comté de Grant a indiqué que l’incident faisait l’objet d’une enquête sur la base de la vidéo, mais que les trois individus n’avaient pas été identifiés.